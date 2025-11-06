"Sie sind bestohlen worden": Fußball-Legende leidet mit Gegner des FC Barcelona mit

Nach dem Spiel erklärte Barca-Trainer Hansi Flick, dass er Gesprächsbedarf habe. "Wenn es an Intensität fehlt, hat man keine Chance, vor allem nicht in der Champions League. Brügge hat sehr gut gespielt. Ein 3:3 ist nicht das beste Ergebnis für uns, aber das Positive an diesem Spiel ist, dass wir nach drei Führungen des Gegners jeweils zurückgekommen sind. Wir müssen aber über das Spiel reden."

Er ergänzte: "Wir waren nicht in der Lage, effektiv Druck auszuüben; wir haben viele Zweikämpfe verloren, insbesondere im Mittelfeld, was gegen so schnelle Spieler entscheidend war. Für uns geht es um die Intensität, wenn wir nicht im Ballbesitz sind. Vor allem müssen wir wachsam sein, damit sie sich nicht mit nur einem oder zwei Kontakten Chancen herausspielen."