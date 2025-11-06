Marco van Basten, niederländische Fußball-Legende, hat sich über die Entscheidung aufgeregt, den möglichen Siegtreffer von Club Brügge im Champions-League-Duell mit dem FC Barcelona nicht anzuerkennen. Die Belgier hatten in Person von Romeo Vermant in der Nachspielzeit das 4:3 erzielt, doch Schiedsrichter Anthony Taylor war nach Ansicht der Videobilder der Meinung, dass der Belgier die Kugel durch ein Foul an Barca-Keeper Wojciech Szczesny erobert hatte.
"Sie sind bestohlen worden": Fußball-Legende leidet mit Gegner des FC Barcelona mit
Van Basten kritisiert Schiedsrichter-Entscheidung
Club Brügge stand vor der Sensation, als Vermant mit einer Grätsche die Kugel von Szczesny eroberte, beim Aufstehen dann aber leicht mit dem Keeper aneinandergeriet. Referee Taylor gab erst das Tor - und entschied sich dann um.
Van Basten sagte im niederländischen Fernsehen zu dieser Szene: "Brügge ist bestohlen worden. Das 4:3 hätte zählen müssen. Er hat Szczesny nicht gefoult, er hat ihn nicht einmal richtig berührt. Szczesny lässt es wie ein Foul aussehen, aber das war es nicht.“
Hansi Flick: "Wir müssen über das Spiel reden"
Nach dem Spiel erklärte Barca-Trainer Hansi Flick, dass er Gesprächsbedarf habe. "Wenn es an Intensität fehlt, hat man keine Chance, vor allem nicht in der Champions League. Brügge hat sehr gut gespielt. Ein 3:3 ist nicht das beste Ergebnis für uns, aber das Positive an diesem Spiel ist, dass wir nach drei Führungen des Gegners jeweils zurückgekommen sind. Wir müssen aber über das Spiel reden."
Er ergänzte: "Wir waren nicht in der Lage, effektiv Druck auszuüben; wir haben viele Zweikämpfe verloren, insbesondere im Mittelfeld, was gegen so schnelle Spieler entscheidend war. Für uns geht es um die Intensität, wenn wir nicht im Ballbesitz sind. Vor allem müssen wir wachsam sein, damit sie sich nicht mit nur einem oder zwei Kontakten Chancen herausspielen."
Durchwachsene Barca-Bilanz in den letzten Wochen
Barcelona hat von den letzten sieben Spielen nur drei gewonnen, bei drei Niederlagen und dem Unentschieden in Brügge. Am Wochenende wollen die Katalanen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, wenn sie bei Celta Vigo zu Gast sind. Allerdings hat sich Celta in der jüngeren Vergangenheit als schwieriger Gegner für Barca erwiesen.
Die letzten Liga-Duelle zwischen Celta und Barcelona in Vigo
- 23.11.2024: 2:2
- 17.02.2024: 1:2
- 04.06.2023: 2:1
- 06.11.2021: 3:3
- 01.10.2020: 0:3
- 27.06.2020: 2:2
- 04.05.2019: 2:0
- 17.04.2018: 2:2