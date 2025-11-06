"Das lassen wir derzeit phasenweise vermissen": Hansi Flick geht nach Enttäuschung in Brügge mit Barca-Stars ins Gericht

"Wir können darüber reden, alles zu ändern, aber ich bin nicht der Trainer dafür", sagte der 60-Jährige nach dem 3:3 (1:2): "Wir können es so machen, dass wir uns hinten verbarrikadieren und dann im letzten Drittel verteidigen. Oder wir setzen unseren Weg fort, folgen unserer Philosophie und machen die Dinge besser."

Sein Team müsse "so spielen, wie es unserer DNA entspricht. Wir sind Barca", betonte Flick weiter: "Wir wollen nicht im tiefen Block verteidigen und nicht mit einem Umschaltspiel 1:0 gewinnen. Unser Spielstil ist, aktiv und intensiv zu sein – mit und ohne Ball. Das lassen wir derzeit phasenweise vermissen. Es geht dabei nicht um die Philosophie." Vielmehr habe bei der enttäuschenden Leistung in Brügge einfach "die Intensität" gefehlt.