Lamine YamalGetty Images
Leopold Grünwald

Pikanter Gesang: Chelsea-Fans verhöhnen Barcelona-Star Lamine Yamal an der Stamford Bridge

Der FC Barcelona kommt am 5. Spieltag der Ligaphase der Champions League beim FC Chelsea unter die Räder. Die Fans der Londoner haben dabei vor allem für Youngster Lamine Yamal viel Hohn übrig.

Die Fans des FC Chelsea haben Lamine Yamal vom FC Barcelona im Champions-League-Duell (3:0) am Dienstagabend mit einem höhnischen Gesang bedacht.

"Du bist nur ein beschissener Estevao" (Original: "You're just a shit Estevao"), skandierten die Anhänger der Blues im Spielverlauf an den Zweitplatzierten der jüngsten Ballon-d'Or-Vergabe gerichtet.

  • Der 18-jährige Estevao hatte für die Londoner sehenswert zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen und dabei Barcas Innenverteidiger Pau Cubarsi völlig alt aussehen lassen. Währenddessen verlief der Abend für Yamal enttäuschend: Im direkten Duell mit seinem Landsmann Marc Cucurella hatte der junge Spanier immer wieder das Nachsehen und wurde schließlich in der 80. Minute durch Dani Olmo ersetzt.

    Estevao wird derweil von Chelsea-Coach Enzo Maresca langsam aufgebaut. Der Brasilianer wechselte im vergangenen Sommer für rund 45 Millionen Euro Ablöse von seinem Jugendklub Palmeiras an die Stamford Bridge und steht in der laufenden Saison bei acht Startelfeinsätzen unter Maresca.

  • Estevao im LaufduellGetty Images

    Dietmar Hamann schwärmt von Estevao

    Estevao selbst zeigte sich nach seiner Gala-Vorstellung sprachlos: "Mir fehlen wirklich die Worte, um zu erklären, wie ich mich gerade fühle. Es war wirklich die perfekte Nacht", jubelte er ins Prime-Video-Mikrofon

    Sein Auftritt gegen Barcelona zog auch die Aufmerksamkeit Didi Hamanns auf sich. Bei Sky Austria geriet der Experte regelrecht ins Schwärmen. "Wenn man den Estevao sieht mit seinen 18 Jahren, der dribbelt mit links und schießt dann eine Granate mit rechts. Das ist eine Qualität, die gibt es im Weltfußball selten", lobte der frühere Bayern-Profi.

    Mit dem Shootingstar sieht Hamann auch die brasilianische Nationalmannschaft wieder auf einem guten Weg, denn "die Brasilianer haben in den letzten 15-20 Jahren ja nicht allzu viele Spieler rausgebracht", wie der 52-Jährige erklärte.

  • chelsea(C)Getty Images

    Hamann warnt vor Chelsea

    Zudem warnte er vor Chelsea in der laufenden Königsklassen-Saison: "Da ist so viel Tempo und Finesse in der Mannschaft. Das ist ja eine relativ junge Mannschaft auch noch. Die werden ja noch besser. Das ist eine Mannschaft, mit der man in der Champions League auf alle Fälle rechnen muss."

    Chelsea hat nach fünf Spielen im europäischen Oberhaus zehn Punkte auf dem Konto. Siegen gegen Barcelona, Ajax Amsterdam (5:1) und Benfica Lissabon (1:0) stehen ein Unentschieden gegen Qarabag Agdam (2:2) und eine Niederlage gegen den FC Bayern München (1:3) gegenüber.

