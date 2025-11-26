Pikanter Gesang: Chelsea-Fans verhöhnen Barcelona-Star Lamine Yamal an der Stamford Bridge

Estevao selbst zeigte sich nach seiner Gala-Vorstellung sprachlos: "Mir fehlen wirklich die Worte, um zu erklären, wie ich mich gerade fühle. Es war wirklich die perfekte Nacht", jubelte er ins Prime-Video-Mikrofon

Sein Auftritt gegen Barcelona zog auch die Aufmerksamkeit Didi Hamanns auf sich. Bei Sky Austria geriet der Experte regelrecht ins Schwärmen. "Wenn man den Estevao sieht mit seinen 18 Jahren, der dribbelt mit links und schießt dann eine Granate mit rechts. Das ist eine Qualität, die gibt es im Weltfußball selten", lobte der frühere Bayern-Profi.

Mit dem Shootingstar sieht Hamann auch die brasilianische Nationalmannschaft wieder auf einem guten Weg, denn "die Brasilianer haben in den letzten 15-20 Jahren ja nicht allzu viele Spieler rausgebracht", wie der 52-Jährige erklärte.