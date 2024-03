"Ich kann nicht glauben, dass er erst 17 Jahre alt ist": Ein 57-Millionen-Euro-Teenager begeistert England - und weckt wohl das Interesse des FC Liverpool

Archie Gray beeindruckte im Alter von 17 Jahren zuletzt an der Stamford Bridge. Liverpool soll bereits die Fühler ausgestreckt haben.

Dem FC Liverpool mangelt es definitiv nicht an Talenten , besonders im Mittelfeld - wie das Carabao-Cup-Finale gegen den FC Chelsea (1:0 n. V.) zuletzt gezeigt hat.

James McConell und Bobby Clark (beide 19) spielten beim Titelgewinn der Truppe von Teammanager Jürgen Klopp in Wembley eine zentrale Rolle und überzeugten auch beim anschließenden Sieg im FA Cup gegen Southampton (3:0). Der 16-jährige Trey Nyoni feierte zuletzt sein Profidebüt und überzeugte ebenfalls.

Damit aber noch nicht genug: Liverpool wird seit November 2023 mit der Verpflichtung eines weiteren großen Talents in Verbindung gebracht: Archie Gray soll das Objekt der Begierde sein. Dessen Verein Leeds United, aktuell in der zweiten englischen Liga, fordere bis zu 57 Millionen Euro für das Juwel, schrieb die Daily Mail. Doch seitdem hat dieser auch gegen den FC Chelsea an der Stamford Bridge abgeliefert - und sein Marktwert dürfte weiter gestiegen sein.

Wer ist also die Teenager-Sensation aus Leeds? Und wie groß ist Grays Potenzial?