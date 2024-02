Einer war für Mohamed Salah schon "Liverpools bester Spieler": Dank Jürgen Klopps Supertalenten stehen die Reds vor einer großartigen Zukunft

Das Ligapokal-Finale hat gezeigt, dass sich die Reds wenig Sorgen um die Zukunft machen müssen, auch wenn Jürgen Klopp geht.

2020 verriet Liverpools Trainer Jürgen Klopp, dass es der Traum des Vereins sei, "eine Mannschaft voller Scousers", also Spieler, die in Liverpool ausgebildet wurden, aufzustellen. Vier Jahre später haben die Reds noch viel zu tun, um diesen Traum Wirklichkeit lassen zu werden - trotz des Erfolgs mit Spielern wie Trent Alexander-Arnold und Curtis Jones.

Wenn man sich allerdings das Team beim Carabao-Cup-Triumph am Sonntag gegen Chelsea genauer anschaut, könnte es nicht mehr allzu lange dauern, bis Klopp - oder sein Nachfolger - ein Team mit Spielern aufstellt, die allesamt bei den Reds ausgebildet wurden. Beim beeindruckenden 1:0-Sieg gegen die Blues kamen sechs Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zum Einsatz.

Caoimhin Kelleher, der im Tor sensationell spielte, und Conor Bradley standen in der Startelf, Jarell Quansah, James McConnell, Bobby Clark und Jayden Danns wurden allesamt eingewechselt und überzeugten in der Endphase der Partie, als Liverpool in der Verlängerung das Heft in die Hand nahm.

Und das Schöne für die Liverpool-Fans ist, dass in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr Talente aus der eigenen Jugend den Durchbruch schaffen könnten. GOAL zeigt die Youngster, die sich wie Alexander-Arnold und Jones einen Stammplatz in der ersten Mannschaft sichern könnten.