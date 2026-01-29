"Ich bin sicher, dass sich Liverpool nach ihm erkundigt hat": Holen die Reds den nächsten deutschen Nationalspieler?

"Schlotterbeck hat in Dortmund in den vergangenen 18 Monaten eine Führungsrolle übernommen, er ist wahrscheinlich der beste Innenverteidiger in der deutschen Nationalmannschaft", lobte Hamann die Entwicklung des BVB-Stars bei CasinoBeats. Seiner Meinung nach könnte der 26-Jährige die ideale Verstärkung für die Reds sein: "Er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Ich bin sicher, dass sich Liverpool nach ihm erkundigt hat. Er wäre keine schlechte Wahl und er ist Linksfuß."

Liverpool dürfte im Sommer auf der Position des Innenverteidigers nachlegen. Der Vertrag von Ibrahima Konate läuft am Saisonende aus, der Franzose wird wohl von Real Madrid und Paris Saint-Germain umworben und es ist nach aktueller Lage wahrscheinlich, dass er kommende Saison nicht mehr an der Anfield Road spielt.

Mit Giovanni Leoni hatte Liverpool zwar erst vergangenen Sommer einen jungen neuen Innenverteidiger verpflichtet, der Italiener zog sich aber nur wenige Wochen nach seiner Ankunft einen Kreuzbandriss zu und fällt wohl noch bis in die nächste Saison hinein aus. Mit Kapitän Virgil van Dijk und Joe Gomez blieben Trainer Arne Slot dann möglicherweise zu Beginn der Spielzeit 2026/27 lediglich zwei Innenverteidiger.

Liverpools jetzt schon nicht allzu breite Personaldecke im Abwehrzentrum wurde derweil im Champions-League-Spiel gegen Qarabag Agdam (6:0) am Mittwochabend ersichtlich. Da Joe Gomez (verletzt) und Konate (persönliche Gründe) nicht zur Verfügung standen, musste Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch neben van Dijk in der Innenverteidigung beginnen.