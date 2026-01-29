Der ehemalige Liverpool-Profi Dietmar Hamann ist davon überzeugt, dass der englische Meister mit Blick auf eine potenzielle Verstärkung im Abwehrzentrum unter anderem Borussia Dortmunds Innenverteidiger Nico Schlotterbeck auf dem Zettel hat.
"Ich bin sicher, dass sich Liverpool nach ihm erkundigt hat": Holen die Reds den nächsten deutschen Nationalspieler?
FC Liverpool könnte mehr Breite im Abwehrzentrum gebrauchen
"Schlotterbeck hat in Dortmund in den vergangenen 18 Monaten eine Führungsrolle übernommen, er ist wahrscheinlich der beste Innenverteidiger in der deutschen Nationalmannschaft", lobte Hamann die Entwicklung des BVB-Stars bei CasinoBeats. Seiner Meinung nach könnte der 26-Jährige die ideale Verstärkung für die Reds sein: "Er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Ich bin sicher, dass sich Liverpool nach ihm erkundigt hat. Er wäre keine schlechte Wahl und er ist Linksfuß."
Liverpool dürfte im Sommer auf der Position des Innenverteidigers nachlegen. Der Vertrag von Ibrahima Konate läuft am Saisonende aus, der Franzose wird wohl von Real Madrid und Paris Saint-Germain umworben und es ist nach aktueller Lage wahrscheinlich, dass er kommende Saison nicht mehr an der Anfield Road spielt.
Mit Giovanni Leoni hatte Liverpool zwar erst vergangenen Sommer einen jungen neuen Innenverteidiger verpflichtet, der Italiener zog sich aber nur wenige Wochen nach seiner Ankunft einen Kreuzbandriss zu und fällt wohl noch bis in die nächste Saison hinein aus. Mit Kapitän Virgil van Dijk und Joe Gomez blieben Trainer Arne Slot dann möglicherweise zu Beginn der Spielzeit 2026/27 lediglich zwei Innenverteidiger.
Liverpools jetzt schon nicht allzu breite Personaldecke im Abwehrzentrum wurde derweil im Champions-League-Spiel gegen Qarabag Agdam (6:0) am Mittwochabend ersichtlich. Da Joe Gomez (verletzt) und Konate (persönliche Gründe) nicht zur Verfügung standen, musste Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch neben van Dijk in der Innenverteidigung beginnen.
- Getty Images
Verlängert Nico Schlotterbeck beim BVB oder wechselt er im Sommer?
Um Schlotterbecks Zukunft gab es derweil in den vergangenen Wochen und Monaten reichlich Spekulationen. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers in Dortmund läuft im Sommer 2027 aus. Der BVB setzt derzeit alles daran, Schlotterbeck von einer Verlängerung zu überzeugen, eine Entscheidung lässt allerdings auf sich warten.
Schon vor Wochen hatte Schlotterbeck hinsichtlich seiner Zukunft betont, dass er gerne große Titel gewinnen würde, was mit dem BVB jedoch kompliziert werden dürfte. Allen voran der FC Bayern München gilt als Option für einen Wechsel, aber auch der FC Barcelona, Real Madrid und eben Liverpool sollen ihre Fühler nach dem Linksfuß ausstrecken.
Sollte Schlotterbeck sich gegen eine Verlängerung in Dortmund entscheiden, wird ein Abgang umso mehr Thema, da der BVB dann im Sommer die letzte Chance hätte, eine angemessen Ablösesumme zu erhalten. Wann eine Entscheidung fällt, ließ Schlotterbeck zuletzt offen: "Ich habe für mich irgendwann eine Deadline gesetzt, ja. Die werde ich aber nicht sagen. Ich glaube schon, dass ich vor Sommer eine Grundsatzentscheidung treffen werde", sagte er.
Liverpool hatte sich mit Florian Wirtz im vergangenen Sommer schon einen anderen deutschen Nationalspieler gesichert. Der 22-Jährige wechselte für 125 Millionen Euro Sockelablöse von Bayer Leverkusen nach England und kam dort zuletzt immer besser in Schwung.
Hamann bringt auch Maguire bei Liverpool ins Gespräch
Hamann brachte indes noch weitere Innenverteidiger als mögliche Verstärkungen für Liverpool ins Gespräch. Dabei nannte er neben Tottenhams Micky van de Ven auch Harry Maguire vom Erzrivalen Manchester United.
"Wenn er ablösefrei verfügbar sein sollte, muss man darüber nachdenken. Denn ich denke, Liverpool braucht mehr Breite in der Abwehr", so Hamann über potenzielle Bemühungen um Maguire. Bei United läuft der Vertrag des 32-jährigen Engländers im Sommer aus, nach derzeitigem Stand könnte man Maguire also nach Saisonende zum Nulltarif bekommen.
- Getty Images Sport
Diese Innenverteidiger hat der FC Liverpool aktuell im Kader
- Virgil van Dijk (seit 2018 im Verein; Vertrag bis 2027)
- Joe Gomez (seit 2015 im Verein; Vertrag bis 2027)
- Ibrahima Konate (seit 2021 im Verein; Vertrag bis 2026)
- Giovanni Leoni (seit 2025 im Verein; Vertrag bis 2031)