Große Zugeständnisse: BVB will Nico Schlotterbeck angeblich mit brisanter Klausel und rückwirkender Gehaltserhöhung überzeugen

Dem Bericht zufolge ist eine Gehaltserhöhung nur der wenig überraschende Teil des Angebots für den 26-Jährigen. Schlotterbeck soll 14 Millionen Euro pro Jahr beim BVB verdienen können, wenn er sein neues Arbeitspapier unterschreibt. Damit würde er zum Spitzenverdiener bei der Borussia aufsteigen.

Allerdings überlegen die Dortmunder angeblich auch, Schlotterbecks Gehalt rückwirkend zu erhöhen, um ihm die Verlängerung noch schmackhafter zu machen.