Borussia Dortmund ist angeblich zu enormen Zugeständnissen bereit, um die Verlängerung von Nico Schlotterbeck perfekt zu machen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der Vertrag des Innenverteidigers der Schwarz-Gelben läuft im Sommer 2027 aus.
Große Zugeständnisse: BVB will Nico Schlotterbeck angeblich mit brisanter Klausel und rückwirkender Gehaltserhöhung überzeugen
Nico Schlotterbeck könnte zum Spitzenverdiener der Borussia werden
Dem Bericht zufolge ist eine Gehaltserhöhung nur der wenig überraschende Teil des Angebots für den 26-Jährigen. Schlotterbeck soll 14 Millionen Euro pro Jahr beim BVB verdienen können, wenn er sein neues Arbeitspapier unterschreibt. Damit würde er zum Spitzenverdiener bei der Borussia aufsteigen.
Allerdings überlegen die Dortmunder angeblich auch, Schlotterbecks Gehalt rückwirkend zu erhöhen, um ihm die Verlängerung noch schmackhafter zu machen.
- Getty
Schlotterbeck kann angeblich für 60 Millionen Euro ab 2027 gehen
Auch die in Dortmund nach dem Abgang von Mario Götze zum FC Bayern München im Jahr 2013 eigentlich ungeliebten Ausstiegsklauseln könnten bei Schlotterbeck wieder eine Rolle spielen. So sei der BVB bereit, eine entsprechende Vereinbarung in das Vertragswerk aufzunehmen, die ab dem Sommer 2027 gilt: Für lediglich 60 Millionen Euro könnte der Abwehrspieler dann seinen Klub verlassen - vorausgesetzt, er verlängert vorher erst einmal.
- (C)Getty Images
Top-Klubs verfolgen Entwicklung bei Schlotterbeck genau
Schlotterbeck kann sich sicher sein, dass ihn zahlreiche Top-Klubs auf dem Zettel haben. So sollen unter anderem der FC Bayern München und der FC Barcelona an ihm dran sein. Dem Bericht zufolge ist das Interesse der anderen Vereine an ihm aber aktuell nicht sonderlich hoch.
Der Dortmunder selbst will angeblich die Entwicklungen bei seinem Klub im Hinblick auf die kommende Saison abwarten, bevor er seine Entscheidung trifft, ob er beim BVB weitermacht oder nicht.
Die Saison 25/26 von Nico Schlotterbeck:
- Spiele: 21
- Spielminuten: 1850
- Tore: 2
- Assists: 2