FC Bayern als Profiteur? Neue Wende im Transfer-Poker um Nico Schlotterbeck vom BVB

Damit widerspricht die Marca jüngsten Berichten der Bild, wonach Schlotterbeck bei Real Madrid zunehmend in den Fokus gerückt sei. Hintergrund sei demnach die bevorstehende Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern, an dem die Königlichen ebenfalls interessiert gewesen waren und der somit als Option wegfalle. Die Bild hatte zudem berichtet, dass Real für einen Transfer von Schlotterbeck eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro zahlen müsste - so die Forderung des BVB, sollte sich Schlotterbeck gegen eine Vertragsverlängerung in Dortmund über 2027 hinaus entscheiden.

Real Madrid hat bereits im vergangenen Sommer kräftig in die Abwehr investiert und mit Dean Huijsen (62,5 Millionen Euro vom AFC Bournemouth), Alvaro Carreras (50 Millionen Euro von Benfica) sowie Trent Alexander-Arnold (10 Millionen Euro) gleich drei Verteidiger verpflichtet. Dennoch hält das den spanischen Rekordmeister nicht davon ab, den Markt weiterhin nach Verstärkungen für die Defensive zu sondieren - auch, weil die Verträge von Antonio Rüdiger und David Alaba im kommenden Sommer auslaufen. Zumindest bei Alaba stehen die Zeichen klar auf Trennung. Zudem fällt Eder Militao abermals monatelang aus.

Neben Upamecano soll zwischenzeitlich auch großes Interesse an Ibrahima Konate vom FC Liverpool sowie an Marc Guehi von Crystal Palace bestanden haben, der ebenfalls beim FC Bayern auf der Liste steht.