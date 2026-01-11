Entgegen jüngster Spekulationen erwägt Real Madrid offenbar keinen Transfer-Vorstoß bei Nico Schlotterbeck vom BVB. Das berichtet die spanische Zeitung Marca.
FC Bayern als Profiteur? Neue Wende im Transfer-Poker um Nico Schlotterbeck vom BVB
Damit widerspricht die Marca jüngsten Berichten der Bild, wonach Schlotterbeck bei Real Madrid zunehmend in den Fokus gerückt sei. Hintergrund sei demnach die bevorstehende Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern, an dem die Königlichen ebenfalls interessiert gewesen waren und der somit als Option wegfalle. Die Bild hatte zudem berichtet, dass Real für einen Transfer von Schlotterbeck eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro zahlen müsste - so die Forderung des BVB, sollte sich Schlotterbeck gegen eine Vertragsverlängerung in Dortmund über 2027 hinaus entscheiden.
Real Madrid hat bereits im vergangenen Sommer kräftig in die Abwehr investiert und mit Dean Huijsen (62,5 Millionen Euro vom AFC Bournemouth), Alvaro Carreras (50 Millionen Euro von Benfica) sowie Trent Alexander-Arnold (10 Millionen Euro) gleich drei Verteidiger verpflichtet. Dennoch hält das den spanischen Rekordmeister nicht davon ab, den Markt weiterhin nach Verstärkungen für die Defensive zu sondieren - auch, weil die Verträge von Antonio Rüdiger und David Alaba im kommenden Sommer auslaufen. Zumindest bei Alaba stehen die Zeichen klar auf Trennung. Zudem fällt Eder Militao abermals monatelang aus.
Neben Upamecano soll zwischenzeitlich auch großes Interesse an Ibrahima Konate vom FC Liverpool sowie an Marc Guehi von Crystal Palace bestanden haben, der ebenfalls beim FC Bayern auf der Liste steht.
- AFP
Auch bei Upamecano-Verlängerung: Nico Schlotterbeck im Visier des FC Bayern
Schlotterbecks Vertrag in Dortmund läuft im Sommer 2027 aus. Während der BVB unbedingt mit seinem Innenverteidiger verlängern möchte, zögert der Nationalspieler noch und hält sich bezüglich seiner Zukunft bedeckt. Nach Informationen der Bild bleibt der 26-Jährige selbst für den Fall eines Verbleibs von Upamecano auf der Agenda des FC Bayern. Grund dafür sei die weiterhin ungeklärte Zukunft von Min-jae Kim, dessen Abschied im Sommer nicht ausgeschlossen ist. Eine Verpflichtung käme für die Münchner aber frühestens im Sommer 2027 in Frage, wenn Schlotterbecks ablösefrei zu haben wäre.
Beim BVB wird weiterhin um Schlotterbecks Verbleib gekämpft. Sportdirektor Sebastian Kehl machte zuletzt deutlich, dass die Gespräche andauern. "Natürlich versuchen wir zu überzeugen – mit all der Power, die dieser Klub hat, ich glaube auch, mit der Wertschätzung, die der Junge spürt, mit den Zielen, die wir gemeinsam erreichen wollen."
Gleichzeitig betonte der 44-Jährige, man wolle dem 26-Jährigen eine Perspektive bieten, die für beide Seiten stimmig sei. Die Gespräche würden jedoch mit Bedacht geführt: "Solche Themen müssen ein bisschen reifen", betonte Kehl.
Nico Schlotterbeck: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Einsätze: 19
- Tore: 1
- Vorlagen: 2
- Spielminuten: 1670