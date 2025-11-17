Ibrahima Konate hat im französischen Fernsehen Medienkritik geäußert. Anhaltende Gerüchte über seinen möglichen Wechsel zu Real Madrid im kommenden Sommer würden ihn in Schwierigkeiten bringen.
"Die Fans kennen nicht alle Details": Liverpool-Star Ibrahima Konate kritisiert Medien wegen Gerüchten um möglichen Wechsel zu Real Madrid
Ibrahima Konate: "Das bringt mich in eine schwierige Lage"
"Es ist schwierig", sagte der 26-jährige Innenverteidiger gegenüber dem TV-Sender TF1. "Wir können nicht alles sagen, weil in den Medien bereits viel darüber berichtet wird. Bei manchen Dingen, die ich lese, denke ich nur ... oh la la... das bringt mich in eine schwierige Lage gegenüber den Liverpool-Fans, und die kennen nicht einmal alle Details."
Konate selbst hoffe, bald eine Entscheidung treffen zu können, um Fakten bekanntgeben und Spekulationen beenden zu können.
"Meine Agenten führen weiterhin Gespräche mit Liverpool", sagte Konate.
Darin geht es freilich um eine Vertragsverlängerung mit dem französischen Abwehrstar, der 2021 von RB Leipzig für 40 Millionen Euro Ablöse zu den Reds kam, denn dessen aktuelles Arbeitspapier läuft im kommenden Sommer aus.
Liverpool will keinen zweiten Fall Alexander-Arnold
Diese Konstellation ist es auch, die jede Menge Brisanz in die Angelegenheit bringt und Konate derzeit nicht gerade zum erklärten Fanliebling an der Anfield Road macht. Schließlich wollen der 20-malige englische Meister und dessen Anhänger einen weiteren "Fall Alexander-Arnold" vermeiden.
Trent Alexander-Arnold verließ den FC Liverpool, für den er schon als Kind gespielt hatte, im vergangenen Sommer Richtung Madrid. Und weil er zuvor seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert hatte, mussten die Reds ihn ablösefrei ziehen lassen.
Letztes Angebot? Konate liegt offenbar "sehr großzügige" Offerte vor
Nun soll Konate ein neues, angeblich aber auch das letzte, Angebot vorliegen. Laut dem Transferexperten Sacha Tavolieri sei diese Offerte als "sehr großzügig" zu verstehen. Gleichzeitig betonte Tavolieri aber auch, dass Konate immer schon zu den Königlichen wechseln wollte.
Dass Liverpool nach der sehr souveränen Meisterschaft in der vergangenen Saison in dieser erheblich schwächelt und für die eigenen Ansprüche viel zu viele Gegentore kassiert, bleibt bei der Betrachtung der Konate-Situation auch nicht außen vor.
Für die WM 2026 ist Frankreich nach den beiden jüngsten Siegen qualifiziert. Konate saß beim 4:0 gegen die Ukraine 90 Minuten auf der Bank, beim 3:1 in Aserbaidschan stand er in der Startformation und spielte durch. Mit Liverpool trifft der 26-Jährige am kommenden Samstag in der Liga auf Nottingham Forest.
Ibrahima Konate: Seine Stationen und Leistungsdaten
- FC Liverpool: 148 Spiele - 6 Tore/4 Assists
- RB Leipzig: 95 Spiele - 4/1
- FC Sochaux: 13 Spiele - 1/0
- Frankreich: 26 Spiele - 0/0