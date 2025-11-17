"Die Fans kennen nicht alle Details": Liverpool-Star Ibrahima Konate kritisiert Medien wegen Gerüchten um möglichen Wechsel zu Real Madrid

"Es ist schwierig", sagte der 26-jährige Innenverteidiger gegenüber dem TV-Sender TF1. "Wir können nicht alles sagen, weil in den Medien bereits viel darüber berichtet wird. Bei manchen Dingen, die ich lese, denke ich nur ... oh la la... das bringt mich in eine schwierige Lage gegenüber den Liverpool-Fans, und die kennen nicht einmal alle Details."

Konate selbst hoffe, bald eine Entscheidung treffen zu können, um Fakten bekanntgeben und Spekulationen beenden zu können.

"Meine Agenten führen weiterhin Gespräche mit Liverpool", sagte Konate.

Darin geht es freilich um eine Vertragsverlängerung mit dem französischen Abwehrstar, der 2021 von RB Leipzig für 40 Millionen Euro Ablöse zu den Reds kam, denn dessen aktuelles Arbeitspapier läuft im kommenden Sommer aus.