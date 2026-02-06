Hiobsbotschaft für Real Madrid: Top-Spieler für beide Duelle mit Benfica in der Champions League gesperrt

Rodrygo wurde sein Verhalten in der spektakulären Schlussphase des letzten Ligaphasen-Spiels bei Benfica in der Vorwoche zum Verhängnis. Beim Stand von 3:2 für den portugiesischen Rekordmeister beleidigte er den italienischen Schiedsrichter Davide Massa (44) und flog deshalb in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit der Roten Karte vom Platz.

Als Grund für das Strafmaß führte der Verband "beleidigende und beschimpfende Wortwahl" Rodrygos an. Der Offensivspieler hatte sich bereits einen Tag nach der Niederlage in Lissabon mit einem Statement bei X entschuldigt und geschrieben: "Gestern habe ich mich bei meiner Beschwerde über das Zeitspiel etwas hinreißen lassen. So bin ich normalerweise nicht. Ich bin noch nie zuvor als Spieler von Real Madrid vom Platz gestellt worden und kenne die Konsequenzen. Ich entschuldige mich bei den Fans, dem Klub, meinen Mitspielern und dem Trainer. Wir halten zusammen und kämpfen weiter für dieses Wappen und diese Champions League."