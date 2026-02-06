Real Madrid muss in beiden Spielen der Playoff-Runde in der Champions League gegen Benfica auf den brasilianischen Nationalspieler Rodrygo (25) verzichten. Der Angreifer wurde von der UEFA für zwei Spiele gesperrt.
Hiobsbotschaft für Real Madrid: Top-Spieler für beide Duelle mit Benfica in der Champions League gesperrt
Rodrygo wurde sein Verhalten in der spektakulären Schlussphase des letzten Ligaphasen-Spiels bei Benfica in der Vorwoche zum Verhängnis. Beim Stand von 3:2 für den portugiesischen Rekordmeister beleidigte er den italienischen Schiedsrichter Davide Massa (44) und flog deshalb in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit der Roten Karte vom Platz.
Als Grund für das Strafmaß führte der Verband "beleidigende und beschimpfende Wortwahl" Rodrygos an. Der Offensivspieler hatte sich bereits einen Tag nach der Niederlage in Lissabon mit einem Statement bei X entschuldigt und geschrieben: "Gestern habe ich mich bei meiner Beschwerde über das Zeitspiel etwas hinreißen lassen. So bin ich normalerweise nicht. Ich bin noch nie zuvor als Spieler von Real Madrid vom Platz gestellt worden und kenne die Konsequenzen. Ich entschuldige mich bei den Fans, dem Klub, meinen Mitspielern und dem Trainer. Wir halten zusammen und kämpfen weiter für dieses Wappen und diese Champions League."
- Getty Images Sport
Mehrere Stars stehen Alvaro Arbeloa bereits nicht zur Verfügung
Zum Zeitpunkt seines Platzverweises spielte Real bereits in Unterzahl, weil Raul Asencio kurz zuvor mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche gemusst hatte. Mit zwei Spielern weniger kassierten die Blancos gar noch das Tor zum 2:4 durch Benficas Torhüter Anatoliy Trubin.
Die Playoffs zur Teilnahme an der K.o.-Phase steigen am 17. und am 25. Februar. Dass Rodrygo auch im Rückspiel nicht dabei ist, sind schlechte Nachrichten für Reals Trainer Alvaro Arbeola. Ihn plagen ohnehin schon Personalsorgen. Neben Rodrygo und dem im Hinspiel gesperrten Asencio werden aller Voraussicht nach auch die verletzten Eder Militao, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy und Jude Bellingham ausfallen.
Der Gewinner des erneuten Duells zwischen Real und Benfica bekommt es in der nächsten Runde mit Manchester City oder Sporting CP zu tun.
Rodrygos Leistungsdaten in dieser Saison:
- Einsätze: 26
- Einsatzminuten: 1071
- Tore: 3
- Assists: 6
- Gelbe Karten: 4
- Platzverweise: 1