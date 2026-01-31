Nach der bitteren Niederlage von Real Madrid in der Champions League bei Benfica Lissabon hat sich die spanische Presse Jude Bellingham vorgeknöpft. Allen voran die Zeitung Marca ließ kein gutes Haar an dem Engländer. Der Mittelfeldspieler und Vinicius Junior seien "nicht in der Lage, die Führung zu übernehmen", wenn die Königlichen schwächeln.
Knallharte Abrechnung! Spanische Presse knöpft sich Jude Bellingham von Real Madrid vor
Presse vs. Jude Bellingham: "Seine Präsenz verkümmert"
Die 2:4-Pleite in Lissabon wurde insbesondere am Auftritt des früheren BVB-Stars festgemacht. "Bellingham lief im Stadion Da Luz nur Schatten hinterher. Es fehlt ihm an Kreativität, Physis und der Dynamik, die ihn bei seiner Ankunft in Madrid sofort zu einem Idol gemacht hatte", schrieb die Marca: "Der junge Mann, der das Bernabeu mit seinem unbändigen Ehrgeiz begeisterte, wirkt nun in einer Rolle, die ihm nicht liegt und seine Präsenz schmälert, verkümmert."
Unter Xabi Alonsos Nachfolger Alvaro Arbeloa bekleidet der 22-Jährige eine defensivere Rolle auf der Sechs. Im Vorfeld des Duells mit Benfica hatte der 43-Jährigen noch in höchsten Tönen von Bellinghams "außergewöhnlichen Qualitäten und Fähigkeiten" geschwärmt. "Neulich, 48 Stunden nach einem Spiel, habe ich ihm gesagt - und das sage ich wirklich nie – 'Hör auf zu laufen!' Seine Leistungen im Training, sein Einsatz und seine Führungsqualitäten … Ich bin sehr stolz darauf, einen Spieler wie Jude Bellingham in unseren Reihen zu haben."
- Getty Images
Bellingham unter Alonso und Arbeloa mit verschiedenen Rollen
Im Vergleich zu seiner ersten Saison in Madrid ließ Bellingham aber tatsächlich schon in der darauffolgenden Spielzeit etwas nach, als er unter Carlo Ancelotti vor allem mit seiner Torgefahr geglänzt hatte. Von Alonso wurde er daraufhin auf verschiedenen Positionen im Mittelfeld eingesetzt. Mal als Zehner, mal im Zentrum und auch im linken Mittelfeld. Zum Erfolgscoach von Bayer Leverkusen wurde ihm im Zuge dessen ein angespanntes Verhältnis nachgesagt, was er jedoch entschieden zurückwies.
Den Saisonstart hatte Bellingham noch mit einer hartnäckigen Schulterverletzung verpasst. Dennoch kommt er auf bislang 27 Einsätze, in denen er sechs Tore und vier Assists beisteuerte.
In der Königsklasse muss Real indes den Umweg über die Playoffs gehen - und trifft dort erneut auf Benfica. Die Mannschaft von Jose Mourinho hatte sich den Platz in der Runde der letzten 32 auf dramatische Art und Weise gesichert, weil Torhüter Anatolij Trubin in letzter Sekunde per Kopf traf und damit Lissabons Torverhältnis entscheidend verbesserte.
Die Spielzeiten von Jude Bellingham bei Real Madrid im Vergleich
- Spielzeit 2023/24: 42 Spiele, 23 Tore, 13 Assists
- Spielzeit 2024/25: 58 Spiele, 15 Tore, 15 Assists
- Spielzeit 2025/26: 27 Spiele, 6 Tore, 4 Assists