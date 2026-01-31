Knallharte Abrechnung! Spanische Presse knöpft sich Jude Bellingham von Real Madrid vor

Die 2:4-Pleite in Lissabon wurde insbesondere am Auftritt des früheren BVB-Stars festgemacht. "Bellingham lief im Stadion Da Luz nur Schatten hinterher. Es fehlt ihm an Kreativität, Physis und der Dynamik, die ihn bei seiner Ankunft in Madrid sofort zu einem Idol gemacht hatte", schrieb die Marca: "Der junge Mann, der das Bernabeu mit seinem unbändigen Ehrgeiz begeisterte, wirkt nun in einer Rolle, die ihm nicht liegt und seine Präsenz schmälert, verkümmert."

Unter Xabi Alonsos Nachfolger Alvaro Arbeloa bekleidet der 22-Jährige eine defensivere Rolle auf der Sechs. Im Vorfeld des Duells mit Benfica hatte der 43-Jährigen noch in höchsten Tönen von Bellinghams "außergewöhnlichen Qualitäten und Fähigkeiten" geschwärmt. "Neulich, 48 Stunden nach einem Spiel, habe ich ihm gesagt - und das sage ich wirklich nie – 'Hör auf zu laufen!' Seine Leistungen im Training, sein Einsatz und seine Führungsqualitäten … Ich bin sehr stolz darauf, einen Spieler wie Jude Bellingham in unseren Reihen zu haben."