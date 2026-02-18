"Ich glaube, er ist noch zu sehr in der Emotion. Er hat einen großen Fehler gemacht und Rassismus rechtfertigt", beklagte der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler Clarence Seedorf als TV-Experte bei Amazon Prime. Der 49-Jährige führte zu Mourinhos Kommentaren im Anschluss an Benficas 0:1-Niederlage gegen Real Madrid aus: "Er sagt ja, es sei in Ordnung, rassistisch zu sein, wenn Vinicius dich provoziert - und ich denke, das ist sehr falsch. Rassistische Beleidigungen sollten niemals gerechtfertigt werden. Vinicius musste schon genug von diesem unsäglichen Verhalten einiger Menschen ertragen. Ich weiß, dass Mourinho mir von Herzen zustimmen würde, aber er hat sich ein bisschen unglücklich ausgedrückt", so Seedorf.

Sein traumhaftes Siegtor in der 50. Minute hatte Vinicius mit einem provokanten Jubel vor Benficas Fans gefeiert. Unmittelbar danach soll Gianluca Prestianni, Offensivspieler der Portugiesen, ihn rassistisch beleidigt haben. Der Argentinier verdeckte dabei seinen Mund mit seinem Trikot. "Es ist eine Schande, dass die Kameras das nicht aufgezeichnet haben. Wenn du deinen Mund bedeckst, bevor du etwas sagst, dann ist doch klar, dass da etwas nicht stimmt", schimpfte Vinicius' Teamkollege Fede Valverde. Und Reals Stürmerstar Kylian Mbappe stellte klar: "Der Spieler mit der Nummer 25 hat Vini fünfmal als Affen bezeichnet. Das habe ich selbst gesehen." Bei Movistar betonte der Franzose zudem: "Wir können nicht akzeptieren, dass sich ein Spieler, der in Europas wichtigstem Wettbewerb spielt, so verhält."