Das Hinspiel in den Champions-League-Playoffs zwischen Benfica und Real Madrid (0:1) ist zu Beginn der zweiten Halbzeit wegen einer womöglich rassistischen Beleidigung unterbrochen worden. Anschließend kochten die Emotionen hoch.
"Wenn du deinen Mund bedeckst, bevor du etwas sagst, dann ist doch klar, dass da etwas nicht stimmt": Eklat um Gianluca Prestianni und Vinicius Junior bei Real Madrids Sieg gegen Benfica
Schiedsrichter Francois Letexier (36, Frankreich) löste in der 52. Minute das im Mai 2024 eingeführte Anti-Rassismus-Protokoll aus. Beide Mannschaften begaben sich daraufhin zunächst zu ihren Ersatzbänken.
Vorausgegangen war ein Disput zwischen Benficas Argentinier Gianluca Prestianni (20) und Real-Star Vinicius Junior (25) an der Mittellinie. Der Brasilianer hatte kurz zuvor sehenswert das 1:0 für die Gäste aus der spanischen Hauptstadt markiert, provokant mit einem Tanz an der Eckfahne gejubelt und war dafür verwarnt worden.
Prestianni zog sich vor Wiederanpfiff sein Trikot über den Mund, ehe Vincius zum Unparteiischen stürmte und sich vehement beschwerte. Später diskutierte er lange mit Benfica-Coach Jose Mourinho, dieser versuchte, den aufgebrachten Außenstürmer zu beruhigen. Vinicius saß zwischenzeitlich kopfschüttelnd auf der Ersatzbank.
- Getty Images Sport
Benfica-Fans pfeifen Vinicius aus
In der Folge sah ein Mitarbeiter Benficas auf der Ersatzbank zudem die Rote Karte. Nach jeder Menge Diskussionen wurde die Partie in Lissabon zehn Minuten nach der Unterbrechung fortgesetzt. Jede Vincius-Aktion wurde in der Folge mit gellenden Pfeifkonzerten von den Fans begleitet.
Prestianni wurde in der 81. Minute unter Beifall der Benfica-Anhänger für den ehemaligen Bundesligaprofi Dodo Lukebakio ausgewechselt. Allerdings nicht, ohne sich zuvor noch deutliche Worte von Vinicius' Sturmpartner Kylian Mbappe anzuhören. TV-Bilder zeigen, wie der Franzose Prestianni mehrfach einen "verdammten Rassisten" nennt.
Reals Kapitän Fede Valverde sagte nach Spielschluss: "Es ist eine Schande, dass die Kameras das nicht aufgezeichnet haben. Wenn du deinen Mund bedeckst, bevor du etwas sagst, dann ist doch klar, dass da etwas nicht stimmt. Das ist eine Schande und ich bin stolz auf meine Mitspieler, die Vini verteidigt haben und auf Vini, dass er er weitergemacht hat."
Blancos-Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni erklärte: "Uns wurde gesagt, dass Prestianni Vinicius einen 'Affen' genannt hat. Er hat das uns gegenüber dementiert und gemeint, er habe ihn stattdessen eine 'Schwu**tel' genannt."
Die Schlussphase blieb hektisch. Es gab viele Fouls und viel Lamentieren, gegenstände flogen von den Tribünen auf den Rasen. Auch Mourinho sah noch die Gelb-Rote Karte, als er sich aufregte, dass der verwarnte Vincius nach einem Foulspiel in zentraler Position nicht erneut die Gelbe Karte gesehen hatte (85.).
