"Nicht ganz richtig im Kopf": Legende zerlegt Benfica-Star, weil er Real Madrids Vinicius Junior provozierte

Von Benficas Anhängern wurde Vinicius nach Spielfortsetzung lautstark ausgepfiffen, die Atmosphäre blieb bis zum Schluss enorm aufgeheizt. Inmitten dessen kam es auch zu Otamendis Provokation in Richtung Vinicius.

Der argentinische Nationalspieler zog sein Trikot hoch und zeigte dem Brasilianer seinen Bauch, auf den er unter anderem den WM-Pokal tätowiert hat, den er 2022 mit Argentinien gewann. Auch die Trophäe des Copa-America-Triumphes 2021 und vom Gewinn der Finalissima (Duell zwischen Europameister und Copa-America-Sieger, d. Red.) 2022 hat Otamendi als Tattoos auf seinem Körper verewigt.

"Und das machst du bei einem 0:1-Rückstand? Dann bist du doch nicht ganz richtig im Kopf, oder?", wunderte sich Sneijder als TV-Experte beim niederländischen Sender Ziggo Sport über Otamendis wohl überlegte Stichelei gegen Vinicius, der mit Argentiniens südamerikanischem Erzrivalen Brasilien bisher noch keinen Titel gewinnen konnte.

Sneijder, der von 2007 bis 2009 für Real spielte, mutmaßte indes, dass Otamendi die Trophäen ohne Argentiniens Superstar Lionel Messi niemals gewonnen hätte. "Das ist wirklich kindisches Verhalten. Wenn ich Vinicius wäre, hätte ich gesagt: 'Freundchen: Diese WM hast nicht du gewonnen, sondern Messi. Du kannst froh sein, dass Messi das für dich erledigt hat'."

Auch die Tatsache, dass Otamendi ausgerechnet gegen Rekord-Champions-League-Sieger Real Madrid zu dieser Titel-Stichelei ansetzte, störte Sneijder: "Das macht er bei den Falschen! Das kannst du bei anderen machen, aber nicht bei Vinicius." Der 25-jährige Offensivspieler hat die Königsklasse mit Real bisher zweimal gewonnen (2022 und 2024).