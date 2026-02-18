"Irgendetwas stimmt nicht, denn es passiert in jedem Stadion": Jose Mourinho gibt nach Rassismus-Eklat Real-Superstar Vinicius Junior Teilschuld an Eskalation

"Diese Talente sind in der Lage, solche wunderschönen Dinge zu vollbringen, aber leider war er nicht einfach nur glücklich darüber, dieses erstaunliche Tor erzielt zu haben. Wenn man ein Tor wie dieses schießt, sollte man auf respektvolle Weise feiern", kritisierte Mourinho bei Amazon Prime Video Vinicius Junior mit Blick auf dessen provokanten Jubel nach dem 1:0. Anschließend verschärfte der Portugiese seine Aussagen mit einem brisanten Vorwurf: "Irgendetwas stimmt nicht, denn es passiert in jedem Stadion. In einem Stadion, in dem Vinicius spielt, passiert immer etwas."

Vinicius hatte nach seinem Traumtor in der 50. Minute mit einem Tänzchen an der Eckfahne provokant vor den Benfica-Fans gejubelt, anschließend wurde der Brasilianer von Prestianni angegangen und offenbar beleidigt. Der Argentinier hielt sich dabei das Trikot vor den Mund, Vinicius stürmte daraufhin wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier, der das Spiel umgehend unterbrach. Erst nach zehn Minuten hitziger Diskussionen an der Seitenlinie ging es weiter.

Das Zeichen von Letexier weise "eindeutig auf einen rassistischen Vorfall" hin, sagte Lutz Wagner, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und heutiger Referee-Lehrwart beim DFB, bei Amazon Prime Video: "Der Schiedsrichter hat beide Arme über dem Kopf verschränkt. Da müssen rassistische Beleidigungen oder Zwischenrufe gefallen sein."