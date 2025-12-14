Hat er seinen Abschied vom FC Liverpool schon beschlossen? Mohamed Salah liefert klares Indiz für Transfer

Auf dem Rasen hatte der Ägypter zuvor seine Klasse aufblitzen lassen. Nach seiner zwischenzeitlichen Ausbootung in Folge eines brisanten Interviews war er am Samstag beim 2:0 (1:0) des englischen Meisters gegen Brighton and Hove Albion auf den Platz zurückgekehrt. Salah, in der 26. Minute für Joe Gomez eingewechselt, bereitete in der zweiten Halbzeit das 2:0 des Ex-Frankfurters Hugo Ekitiké per Ecke vor (60.).

Es war ein Assist für die Geschichtsbücher. Der Offensivstar, im Sommer 2017 von Jürgen Klopp verpflichtet, hat nun die meisten Torbeteiligungen in der englischen Topliga für einen Klub. Salah kann 277 Torbeteiligungen für die Reds vorweisen. Zuvor hatte er sich den Rekord mit Wayne Rooney (Manchester United) geteilt.

Reden wollte Salah im Anschluss nicht (schon wieder) - weder über seine Leistung, noch über seine Zukunft. Liverpools Teammanager Arne Slot dagegen bezog Stellung. "Taten sprechen in dem Fall lauter als Worte", sagte der Niederländer: "Er hat so gespielt, wie es sich wohl jeder Fan, mich eingeschlossen, heute von ihm gewünscht hat." Und überhaupt: Zwischen ihm und Salah gebe es "keine Probleme zu lösen". Wirklich?