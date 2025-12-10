"Weiß er, dass er einen Fehler gemacht hat?": Zoff um Mohamed Salah überschattet CL-Sieg des FC Liverpool gegen Inter Mailand

"Wir alle brauchten diesen Erfolg", sagte Verteidiger Andy Robertson bei Amazon Prime: "Wir wissen, dass die Ergebnisse und Leistungen nicht gut genug sind. Es ist wichtig, dass dieser Verein in der Champions League spielt. Das war ein enorm wichtiger Erfolg für uns alle."

Vor allem aber für Slot. Spätestens nach der Degradierung von Salah schien der 47-Jährige mehr als angezählt und durfte sich beim englischen Meister keine weiteren Niederlagen mehr erlauben. "Wenn ich Arne Slot wäre, wäre ich jetzt ein sehr stolzer Mann", schrieb die Daily Mail nach Abpfiff und kommentierte: "Liverpool spielte heute Abend wie eine Mannschaft, die voll hinter ihrem Trainer stand. Sie gaben alles, um dieses Ergebnis zu erzielen. Vielleicht ist Slots Liebesbeziehung zu den Reds noch nicht ganz zu Ende."

Zumindest die zu Salah liegt aber erst einmal auf Eis. Der Ägypter hatte am Dienstagmittag wenige Stunden vor Anpfiff eine Instagram-Story aus dem Fitnessraum an der Anfield Road gepostet, den Flug nach Mailand durfte er erst gar nicht antreten. Am Wochenende hatte der 33-Jährige zum dritten Mal in Folge nur auf der Bank gesessen und anschließend in einer Wutrede Klub und Coach attackiert.