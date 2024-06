Fußball heute live: Portugal vs. Kroatien im LIVE STREAM und live im TV

Portugal misst sich kurz vor der EM mit Kroatien. Das Testspiel wird heute im LIVE STREAM und live im TV gezeigt / übertragen.

Portugal zählt bei der EM 2024 zu den Favoriten und auch Kroatien gehört bei großen Turnieren immer zu den Mannschaften, die man auf dem Zettel haben muss. Heute (Samstag, 8. Juni) treffen die beiden Teams in einem Testspiel aufeinander.

Für die Kroaten um Luka Modric ist es das letzte Testspiel, bevor es in genau einer Woche ernst wird. Am 15. Juni trifft der WM-Dritte von 2022 im ersten EM-Gruppenspiel auf Spanien, es geht also direkt zur Sache.

Die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo bestreiten indes am 11. Juni noch ein weiteres Testspiel gegen Irland. Für sie startet die EM etwas später, los geht es am 18. Juni gegen Tschechien.

Portugal gegen Kroatien wird heute jedenfalls im LIVE STREAM und live im TV übertragen. DAZN ist hier die richtige Adresse, der Streamingdienst zeigt / überträgt das Testspiel ab 18.45 Uhr live und in voller Länge. Weiter Informationen zur Übertragung folgen.