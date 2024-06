Fußball heute live: Deutschland vs. Schottland im LIVE STREAM und live im Free TV

Die EM 2024 beginnt heute mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland. Wo wird Fußball heute live übertragen?

Endlich geht es los! Am Freitag (14. Juni) startet die EM 2024, im Eröffnungsspiel bekommt es Gastgeber Deutschland mit Schottland zu tun (21 Uhr).

Das DFB-Team will das Heimturnier natürlich unbedingt mit einem Sieg beginnen - und dafür appellierte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Tag vor dem Duell mit den Schotten auch an die Fans, die Münchner Allianz-Arena in einen Hexenkessel zu verwandeln: "Ich freue mich zwar, wenn ich die Spieler erreiche. Aber morgen drücke ich auch mal ein Auge zu, wenn es nicht so ist – weil es sehr laut ist im Stadion", so Nagelsmann bei der Pressekonferenz.

Übertragen wird Deutschland gegen Schottland heute live im Free-TV beim ZDF, zudem wird der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen LIVE-STREAM bereitstellen. Hinzu kommt eine Übertragung im Pay-TV bei MagentaTV, nähere Informationen dazu folgen.