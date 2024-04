Julian Nagelsmann wird das DFB-Team als Bundestrainer durch die EM führen. Doch wie geht es danach weiter? Alle Vertragsinfos gibt es hier.

Nach zwei schwachen bis katastrophalen Ergebnissen bei den vergangenen Großereignissen unter Joachim Löw respektive Hansi Flick (EM 2021 und WM 2022) hat sich der DFB entschieden, die bevorstehende Heim-Europameisterschaft, die am 14. Juni beginnt und am 14. Juli endet, mit Julian Nagelsmann als Bundestrainer an der Seitenlinie zu absolvieren.

Der ehemalige Bayern-Coach hat seit Ende September den prestigeträchtigsten Trainerposten des Landes inne und bestritt seitdem sechs Spiele.