Fußball heute live: Deutschland vs. Griechenland im LIVE STREAM und live im Free TV

Letztes Testspiel des DFB-Teams vor der Heim-EM! Wo wird Deutschland gegen Griechenland heute Abend live übertragen?

Bevor in genau einer Woche mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland die EM 2024 startet, absolviert Deutschland heute noch ein letztes Testspiel vor dem Turnierstart: Im Borussia-Park in Mönchengladbach trifft das DFB-Team am Freitag (7. Juni) um 20.45 Uhr auf Griechenland.

Dabei will die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann den sehr positiven Trend der zurückliegenden Länderspiele fortsetzen und vor dem Auftakt der Heim-EM noch einmal Selbstvertrauen tanken.

Die Übertragung von Deutschland gegen Griechenland übernimmt derweil RTL. Nur dort läuft das Testspiel heute live im Free-TV und dazu auch noch im LIVE-STREAM bei RTL+. Für Letzteres benötigt Ihr allerdings ein Abo, weitere Informationen dazu folgen noch.