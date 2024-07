Fußball heute live: Albanien vs. Italien im LIVE STREAM und live im Free TV

Auch für Titelverteidiger Italien geht die EM 2024 los. Wer überträgt das Duell der Squadra Azzurra mit Albanien heute live?

Italien startet am Samstagabend in die EM 2024: Der Europameister von 2021 trifft in seinem ersten Turnierspiel in Dortmund auf Albanien (21 Uhr).

Die Italiener von Trainer Luciano Spalletti stehen dabei gleich unter Druck. Denn angesichts der weiteren Gruppengegner Spanien und Kroatien muss die Squadra Azzurra die Albaner schon fast schlagen, um das Achtelfinale fest im Blick zu haben.

Albanien hat indes nicht zu verlieren und möchte überraschen. Und Nationaltrainer Sylvinho hat durchaus einige Spieler zur Verfügung, die die Großen auch mal ärgern könnten.

Die Übertragung von Albanien gegen Italien live im Free-TV übernimmt heute die ARD. Außerdem ist das Spiel wie alle 51 Partien der EM 2024 auch live im Pay-TV bei MagentaTV zu sehen. Weitere Informationen dazu folgen noch.