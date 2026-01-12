Auch das noch: Erst verliert Arda Güler mit Real Madrid den Clasico in der Supercopa gegen den FC Barcelona. Als der türkische Nationalspieler seinem Frust anschließend freien Lauf lassen will, rutscht er auch noch aus.
Frustaktion geht nach hinten los: Arda Güler landet nach Real Madrids Niederlage gegen den FC Barcelona auf dem Hintern und wird verspottet
Im Netz geht ein Video viral, das unmittelbar nach dem Abpfiff im King Abdullah Sports City Stadium von Dschidda (Saudi-Arabien) aufgenommen wurde. Es zeigt Real-Star Güler, der bedient vom Platz stapft, während die Spieler von Erzrivale Barca auf den Rasen stürmen, um den spektakulären 3:2-Erfolg über den Erzrivalen zu feiern.
In der Nähe der Coaching Zone will Güler seinen Frust an einer auf dem Boden stehenden Wasserflasche auslassen. Allerdings rutscht dem Mittelfeldspieler beim Versuch, die Flasche zu kicken, das Standbein weg und er landet unsanft auf dem Hosenboden. Bei Social hagelt es für die Aktion spöttische Kommentare.
Arda Güler wird gegen den FC Barcelona eingewechselt
Güler stand im Endspiel um den spanischen Supercup nicht in der Startformation von Cheftrainer Xabi Alonso. In der 68. Minute kam er für Federico Valverde beim Stand von 2:2 in die Begegnung. Er setzte kaum noch Akzente und musste stattdessen miterleben, wie Doppeltorschütze Raphinha eine Viertelstunde vor Schluss den Siegtreffer für Barca markierte.
Güler war 2023 von Fenerbahce zu den Königlichen gewechselt. Real bezahlte damals kolportierte 24 Millionen Euro Ablöse. Unter Cheftrainer Xabi Alonso hat sich der Youngster in dieser Saison zur Stammkraft entwickelt, doch seit Jahresbeginn kam er seltener zum Einsatz. Gegen Real Betis durfte er im ersten Spiel 2026 nur für 13 Minuten aufs Feld, doch sammelte er beim 5:1 immerhin noch eine Vorlage. Im Halbfinale der Supercopa gegen Atletico Madrid (2:1) wurde er neun Minuten vor Spielende eingewechselt.
Toni Kroos, Vereinslegende bei Real, sieht seine Entwicklung dennoch sehr positiv. "Er hat ein richtig feines Füßchen, was er in dieser Saison schon häufiger gewinnbringend für Real eingesetzt hat", lobte der Weltmeister kürzlich. Der ehemalige deutsche Nationalspieler äußerte daher auch einen klaren Wunsch: "Deswegen hoffe ich, dass er weiterhin konstant Spielzeit bekommt, weil man sich nur so verbessern kann." Kroos betonte, "dass er viele Jahre bei Real prägen kann".
Ähnlich sieht es offenbar auch Superstar Neymar. Der ehemalige Barca-Stürmer bezeichnete Güler unlängst in einem YouTube-Video von Aycan Yanac gar als "besten Mittelfeldspieler der Welt".
Leistungsdaten von Arda Güler bei Real Madrid 2025/2026
- Spiele: 28
- Einsatzminuten: 1.668
- Tore: 3
- Vorlagen: 8
- Gelbe Karten: 2