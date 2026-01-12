Frustaktion geht nach hinten los: Arda Güler landet nach Real Madrids Niederlage gegen den FC Barcelona auf dem Hintern und wird verspottet

Güler stand im Endspiel um den spanischen Supercup nicht in der Startformation von Cheftrainer Xabi Alonso. In der 68. Minute kam er für Federico Valverde beim Stand von 2:2 in die Begegnung. Er setzte kaum noch Akzente und musste stattdessen miterleben, wie Doppeltorschütze Raphinha eine Viertelstunde vor Schluss den Siegtreffer für Barca markierte.

Güler war 2023 von Fenerbahce zu den Königlichen gewechselt. Real bezahlte damals kolportierte 24 Millionen Euro Ablöse. Unter Cheftrainer Xabi Alonso hat sich der Youngster in dieser Saison zur Stammkraft entwickelt, doch seit Jahresbeginn kam er seltener zum Einsatz. Gegen Real Betis durfte er im ersten Spiel 2026 nur für 13 Minuten aufs Feld, doch sammelte er beim 5:1 immerhin noch eine Vorlage. Im Halbfinale der Supercopa gegen Atletico Madrid (2:1) wurde er neun Minuten vor Spielende eingewechselt.

Toni Kroos, Vereinslegende bei Real, sieht seine Entwicklung dennoch sehr positiv. "Er hat ein richtig feines Füßchen, was er in dieser Saison schon häufiger gewinnbringend für Real eingesetzt hat", lobte der Weltmeister kürzlich. Der ehemalige deutsche Nationalspieler äußerte daher auch einen klaren Wunsch: "Deswegen hoffe ich, dass er weiterhin konstant Spielzeit bekommt, weil man sich nur so verbessern kann." Kroos betonte, "dass er viele Jahre bei Real prägen kann".

Ähnlich sieht es offenbar auch Superstar Neymar. Der ehemalige Barca-Stürmer bezeichnete Güler unlängst in einem YouTube-Video von Aycan Yanac gar als "besten Mittelfeldspieler der Welt".