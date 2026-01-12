"Das macht mich umso stolzer": Eine Sache begeistert Hansi Flick bei Barcelonas Sieg gegen Real Madrid besonders

Der Barca-Boss zeigte sich begeistert vom "spektakulären Fußball zum Genießen", zu dem "jeder" beitrage. "Wir sind wie eine große Familie. Es sind die Spieler, ihre Eltern, die Geschwister; ihnen ist es gelungen, verschiedene Kulturen zu vereinen."

Als glückliche Familie präsentierte sich der Tross der Katalanen auch im Siegerflieger. Mit der riesigen Trophäe in ihrer Mitte stießen Flick, Laporta, Sportchef Deco und einige Spieler über den Wolken an. Auch Kapitän Marc-Andre ter Stegen, der vor einer Leihe zum FC Girona steht, durfte aufs Siegerfoto.

Flick, der im saudischen Dschiddah auch sein achtes Endspiel als Trainer siegreich bestritten hatte, schwärmte: "Es ist ein großartiges Gefühl, ein Finale gegen Real Madrid zu gewinnen. Wir haben es auf unsere Art und Weise geschafft, wie wir es als Barca tun wollen, und das macht mich umso stolzer."