"Arda Güler ist der beste Mittelfeldspieler der Welt": Neymar überrascht mit Urteil über Star von Real Madrid

Neymar hat mit einer überraschenden Aussage für Aufruhr gesorgt. Laut der Brasilien-Legende ist Arda Güler von Real Madrid aktuell der "beste Mittelfeldspieler der Welt".
Neymar war in einem YouTube-Video von Aycan Yanac zu Gast und wurde nach einer Meinung zu den Leistungen des 20-jährigen Türken gefragt. Laut dem 33-Jährigen hat Güler viele "Qualitäten" und ist ein "großartiger Spieler".
Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde er zudem nach seinen Kenntnissen im türkischen Fußball gefragt. Neymar offenbarte, dass er sowohl Fenerbahce als auch Galatasaray verfolgen würde. Die Beziehung zu Fenerbahce sei vor allem dadurch entstanden, dass er früher Fan von Alex da Souza war.
Alex lief von 2004 bis 2012 in der Türkei für Fenerbahce auf. Dem ehemaligen Nationalspieler Brasiliens, der als Neymars Kindheitsheld gilt, gelangen allein in der Süper Lig in 241 Einsätzen 136 Treffer. Zudem bereitete er weitere 108 Tore vor.
- Getty Images Sport
Toni Kroos: Güler kann "viele Jahre bei Real prägen"
Zahlen, von denen Güler aktuell bei Real Madrid noch weit entfernt ist. Dem Offensivspieler gelangen in der laufenden Saison bisher neun Scorerpunkte (drei Tore, sechs Assists). Insgesamt steht der türkische Nationalspieler im Trikot von Real bisher bei 15 Toren und 19 Vorlagen in 88 Pflichtspielen.
Güler war 2023 von Fenerbahce zu den Königlichen gewechselt. Real bezahlte damals kolportierte 24 Millionen Euro Ablöse. Unter Cheftrainer Xabi Alonso hat sich der Youngster in dieser Saison zur Stammkraft entwickelt, doch seit Jahresbeginn kam er seltener zum Einsatz. Gegen Real Betis durfte er im ersten Spiel 2026 nur für 13 Minuten aufs Feld, doch sammelte er beim 5:1 immerhin noch eine Vorlage. Im Halbfinale der Supercopa gegen Atletico Madrid (2:1) wurde er neun Minuten vor Spielende eingewechselt.
Toni Kroos, Vereinslegende bei Real, sieht seine Entwicklung dennoch sehr positiv. "Er hat ein richtig feines Füßchen, was er in dieser Saison schon häufiger gewinnbringend für Real eingesetzt hat", lobte der Weltmeister kürzlich. Der ehemalige deutsche Nationalspieler äußerte daher auch einen klaren Wunsch: "Deswegen hoffe ich, dass er weiterhin konstant Spielzeit bekommt, weil man sich nur so verbessern kann." Kroos betonte, "dass er viele Jahre bei Real prägen kann".
Leistungsdaten von Arda Güler bei Real Madrid 2025/2026
- Spiele: 27
- Einsatzminuten: 1.646
- Tore: 3
- Vorlagen: 8
- Gelbe Karten: 2