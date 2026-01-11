"Arda Güler ist der beste Mittelfeldspieler der Welt": Neymar überrascht mit Urteil über Star von Real Madrid

Neymar war in einem YouTube-Video von Aycan Yanac zu Gast und wurde nach einer Meinung zu den Leistungen des 20-jährigen Türken gefragt. Laut dem 33-Jährigen hat Güler viele "Qualitäten" und ist ein "großartiger Spieler".

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde er zudem nach seinen Kenntnissen im türkischen Fußball gefragt. Neymar offenbarte, dass er sowohl Fenerbahce als auch Galatasaray verfolgen würde. Die Beziehung zu Fenerbahce sei vor allem dadurch entstanden, dass er früher Fan von Alex da Souza war.

Alex lief von 2004 bis 2012 in der Türkei für Fenerbahce auf. Dem ehemaligen Nationalspieler Brasiliens, der als Neymars Kindheitsheld gilt, gelangen allein in der Süper Lig in 241 Einsätzen 136 Treffer. Zudem bereitete er weitere 108 Tore vor.