"Eine Nachspielzeit von einem anderen Stern!" Real Madrid und FC Barcelona schreiben Geschichte im Clasico - Barca gewinn irren Schlagabtausch

Raphinha hatte die Katalanen im King Abdullah Stadion im saudi-arabischen Jeddah in der 36. Minute in Führung gebracht, ehe es wenig später in der Nachspielzeit dann so richtig zur Sache ging. Vinicius Junior schnappte sich den Ball bei einem Konter der Madrilenen, lief auf der linken Seite im vollen Tempo und kämpfte sich mit einem Tunnel an Jules Kounde vorbei nach innen. Mit einem präzisen Schuss ins lange Eck vollendete er sein Traumsolo. Es war sein erster Treffer seit drei Monaten.

Barcas Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später verwandelte Robert Lewandowski nach einem Traumpass von Pedri technisch anspruchsvoll mit einem Außenrist-Lupfer, der vom Innenpfosten ins Tor prallte. Doch es ging weiter: Nach einem Real-Eckball klärte Raphinha zunächst einen Kopfball von Dean Huijsen auf der Linie spektakulär an die Latte. Der Abpraller landete bei Gonzalo Garcia, der im Fallen die Kugel an die Latte, den Innenpfosten und ins Tor drosch. Mit der Szene endete zugleich die "Nachspielzeit von einem anderen Stern", wie es der Sportdigital-Kommentator treffend formulierte.

Real und Barcelona schrieben damit gleichzeitig Geschichte, denn erstmals im 21. Jahrhundert fielen in einem Clasico - egal in welchem Wettbewerb - drei Tore in der ersten Halbzeit der Nachspielzeit.

Nach der Pause wurde es zunehmend ruppiger und am Ende dramatisch. Raphinha brachte die Katalanen knapp 20 Minuten vor dem Ende auf die Siegerstraße, doch in der Nachspielzeit - und in Überzahl - vergaben die Königlichen noch einmal zwei Riesenchancen auf den Ausgleich. Frenkie de Jong hatte wegen eines Tacklings mit offener Sohle gegen den eingewechselten Kylian Mbappe die Rote Karte gesehen (90.+1), anschließend schossen Carreras (90.+6) und Asencio (90.+8) aber Torhüter Joan Garcia aus kurzer Distanz auf der Linie an, kurz danach war Schluss.