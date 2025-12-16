Vor dem Spiel gegen Bournemouth stand Amorim zur Thematik Rede und Antwort. Auf die Frage, ob er Mainoo bei ihm einen Wechselwunsch hinterlegt hätte, erwiderte er: "Wenn Kobbie zu mir kommt und mit mir spricht, werde ich mit ihm sprechen. Ich werde nicht sagen, was ich Kobbie sagen werde, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Kobbie zu mir käme, um mit mir darüber zu sprechen. Ich möchte einfach, dass meine Spieler glücklich sind, und ich verstehe, dass jeder Einzelne seine eigenen Ziele hat". Frust helfe schließlich "niemandem", betonte Amorim. "Ich habe mich mit ihm unterhalten, insbesondere im letzten Jahr, und auch mit anderen Spielern, aber nicht über dieses Thema."

Wie der Guardian berichtet, hat ManUnited allerdings keinerlei Interesse daran, den 20-Jährigen abzugeben. Demnach sei die Vereinsführung weiterhin überzeugt davon, dass Mainoo sein Potenzial in Manchester ausschöpfen kann - auch wenn der aktuelle Trainer das womöglich nicht so sieht. Ein Leihgeschäft sei deshalb zwar möglich, aber nur ungerne mitten in der Saison.

Auf erneute Nachfrage begründete Amorim die geringe Spielzeit von Mainoo derweil mit seinem System. "Das Problem ist, dass wir mit zwei Spielern im Mittelfeld spielen und ihr Kobbie anders seht als ich. Wenn ihr vielleicht mit drei Mittelfeldspielern spielt und nicht nur mit zwei, bekommt Kobbie mehr Spielzeit. Stellt euch vor, das passiert. Dann verliert jemand vorne seinen Platz. (...) Ich glaube, ich habe bewiesen, dass man es in die Mannschaft schaffen kann, wenn man meine Meinung ändert. Casemiro ist das beste Beispiel dafür. Er stand hinter Toby (Collyer; Anm. d. Red.) und jetzt ist er Stammspieler. Die Tür steht jedem Spieler offen, der meine Meinung ändern kann. Aber letztendlich kommt es auf das Training und die Spiele an. Natürlich spielt er nicht so viele Spiele, aber Kobbs hatte seine Chancen, vor allem letztes Jahr. Ich schaue mir einfach die Mannschaft an und versuche, das nächste Spiel zu gewinnen. Das werde ich bis zum Ende tun."

Amorim zeigte sich außerdem verständnisvoll für die vielen Gerüchte rund um Mainoo. "Ich verstehe, wie wichtig das ist. Die Hoffnungen, die ihr und die englischen Jungs habt. Ich will auch einfach nur gewinnen. Wenn er der Richtige ist, werde ich ihn aufstellen. Kein Problem."