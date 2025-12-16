Kobbie Mainoo will Manchester United im Winter offenbar um jeden Preis verlassen. Dies führte zu einer ungewöhnlichen Aktion seines Halbbruders während des Spiels der Red Devils gegen Crystal Palace (4:4) am Montag.
"Free Kobbie Mainoo!" Bei Manchester United bahnt sich ein riesiger Zoff an - Supertalent will offenbar unbedingt weg
Das T-Shirt des Bruders riskiert Streit mit Amorim
Jordan Mainoo-Hames trotzte einem kalten und nassen Abend im Old Trafford und trug nur ein schwarzes T-Shirt mit der weißen Aufschrift "Free Kobbie Mainoo", das er den TV-Kameras und anwesenden Fans zur Schau stellte. Anschließend präsentierte der Reality-TV-Star die Aktion seinen knapp 700.000 Followern bei Instagram.
Das T-Shirt droht den Konflikt zwischen Amorim und Mainoo weiter anzuheizen, der angesichts seiner mangelnden Chancen auf Spielzeit dem Vernehmen nach anstreben soll, während des Transferfensters im Januar auf Leihbasis zu wechseln.
Mainoo in der Premier League noch ohne Startelf-Einsatz
Mainoo wartet in der 16 Spieltage alten Saison noch immer auf seine erste Startelf-Berufung in der Premier League, lediglich beim frühen Aus im Carabao Cup durfte er starten. Insgesamt sprangen nur knapp über 300 Einsatzminuten heraus. Am kommenden Sonntag könnte es aber soweit sein, weil Casemiro wegen einer Gelbsperre gegen Aston Villa fehlen wird.
Dennoch halten sich seit Wochen Spekulationen über eine mögliche Flucht im Winter, auch im Sommer hatte es Abschiedsgerüchte gegeben. Unter anderem wird Mainoo beim PL-Rivalen Brighton & Hove Albion gehandelt, auch die SSC Neapel soll interessiert sein. Dem FC Bayern München wurde in der englischen Presse ebenfalls Interesse nachgesagt, laut Sky handelt es sich dabei allerdings um eine Ente. Der Mittelfeldspieler besitzt noch einen Vertrag bis 2027, mit der Option auf eine weitere Spielzeit.
Gleichzeitig wächst die Kritik gegenüber Trainer Ruben Amorim. Vereinslegende Paul Schholes ärgerte sich zuletzt über eine Aussage des Portugiesen, wonach er Mainoo durchaus als Option für die Startelf ansehen würde. "Bullshit. Der Junge wird zerstört. In einer Mannschaft, die nicht in der Lage ist, ein Spiel zu kontrollieren, darf er nicht ran", erklärte er: "Ich hasse es, wenn Eigengewächse den Verein verlassen. Aber wahrscheinlich ist das mittlerweile das Beste für ihn. Genug ist genug."
Amorim gesprächsbereit - ManUnited will Mainoo nicht gehen lassen
Vor dem Spiel gegen Bournemouth stand Amorim zur Thematik Rede und Antwort. Auf die Frage, ob er Mainoo bei ihm einen Wechselwunsch hinterlegt hätte, erwiderte er: "Wenn Kobbie zu mir kommt und mit mir spricht, werde ich mit ihm sprechen. Ich werde nicht sagen, was ich Kobbie sagen werde, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Kobbie zu mir käme, um mit mir darüber zu sprechen. Ich möchte einfach, dass meine Spieler glücklich sind, und ich verstehe, dass jeder Einzelne seine eigenen Ziele hat". Frust helfe schließlich "niemandem", betonte Amorim. "Ich habe mich mit ihm unterhalten, insbesondere im letzten Jahr, und auch mit anderen Spielern, aber nicht über dieses Thema."
Wie der Guardian berichtet, hat ManUnited allerdings keinerlei Interesse daran, den 20-Jährigen abzugeben. Demnach sei die Vereinsführung weiterhin überzeugt davon, dass Mainoo sein Potenzial in Manchester ausschöpfen kann - auch wenn der aktuelle Trainer das womöglich nicht so sieht. Ein Leihgeschäft sei deshalb zwar möglich, aber nur ungerne mitten in der Saison.
Auf erneute Nachfrage begründete Amorim die geringe Spielzeit von Mainoo derweil mit seinem System. "Das Problem ist, dass wir mit zwei Spielern im Mittelfeld spielen und ihr Kobbie anders seht als ich. Wenn ihr vielleicht mit drei Mittelfeldspielern spielt und nicht nur mit zwei, bekommt Kobbie mehr Spielzeit. Stellt euch vor, das passiert. Dann verliert jemand vorne seinen Platz. (...) Ich glaube, ich habe bewiesen, dass man es in die Mannschaft schaffen kann, wenn man meine Meinung ändert. Casemiro ist das beste Beispiel dafür. Er stand hinter Toby (Collyer; Anm. d. Red.) und jetzt ist er Stammspieler. Die Tür steht jedem Spieler offen, der meine Meinung ändern kann. Aber letztendlich kommt es auf das Training und die Spiele an. Natürlich spielt er nicht so viele Spiele, aber Kobbs hatte seine Chancen, vor allem letztes Jahr. Ich schaue mir einfach die Mannschaft an und versuche, das nächste Spiel zu gewinnen. Das werde ich bis zum Ende tun."
Amorim zeigte sich außerdem verständnisvoll für die vielen Gerüchte rund um Mainoo. "Ich verstehe, wie wichtig das ist. Die Hoffnungen, die ihr und die englischen Jungs habt. Ich will auch einfach nur gewinnen. Wenn er der Richtige ist, werde ich ihn aufstellen. Kein Problem."
Kobbie Mainoos Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 12
- Einsätze über 90 Minuten: 1
- Einsatzminuten: 302
- Tore: 0
Assists: 1