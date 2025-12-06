"Der Junge wird zerstört": Paul Scholes wettert wegen eines Mittelfeldspielers gegen Manchester Uniteds Trainer Ruben Amorim

Hintergrund von Scholes' Wut ist Amorims Umgang mit Kobbie Mainoo. Das Mittelfeldtalent gilt eigentlich als Juwel und eine mögliche Säule der Zukunft bei United. Allerdings kommt er in dieser Saison kaum zum Zuge und durfte auch zuletzt beim enttäuschenden 1:1 zuhause gegen West Ham United nicht ran.

"Für mich ist er ein Spieler für die Startelf, so wie alle anderen Spieler auch", sagte der portugiesische Coach vor wenigen Wochen über Mainoo und diese Aussage kommentierte Scholes. Er schrieb: "Bullshit. Der Junge wird zerstört. In einer Mannschaft, die nicht in der Lage ist, ein Spiel zu kontrollieren, darf er nicht ran."

Weiter ätzte Scholes: "Ich hasse es, wenn Eigengewächse den Verein verlassen. Aber wahrscheinlich ist das mittlerweile das Beste für ihn. Genug ist genug."