Manchester Uniteds Mittelfeldlegende Paul Scholes ist bei Social Media der Kragen geplatzt. Der elfmalige englische Meister ätzte bei Instagram gegen Red-Devils-Coach Ruben Amorim, mittlerweile hat er seinen Post gelöscht.
"Der Junge wird zerstört": Paul Scholes wettert wegen eines Mittelfeldspielers gegen Manchester Uniteds Trainer Ruben Amorim
Hintergrund von Scholes' Wut ist Amorims Umgang mit Kobbie Mainoo. Das Mittelfeldtalent gilt eigentlich als Juwel und eine mögliche Säule der Zukunft bei United. Allerdings kommt er in dieser Saison kaum zum Zuge und durfte auch zuletzt beim enttäuschenden 1:1 zuhause gegen West Ham United nicht ran.
"Für mich ist er ein Spieler für die Startelf, so wie alle anderen Spieler auch", sagte der portugiesische Coach vor wenigen Wochen über Mainoo und diese Aussage kommentierte Scholes. Er schrieb: "Bullshit. Der Junge wird zerstört. In einer Mannschaft, die nicht in der Lage ist, ein Spiel zu kontrollieren, darf er nicht ran."
Weiter ätzte Scholes: "Ich hasse es, wenn Eigengewächse den Verein verlassen. Aber wahrscheinlich ist das mittlerweile das Beste für ihn. Genug ist genug."
Kobbie Mainoo steht bei Manchester United bis 2027 unter Vertrag
Mit seiner letzten Ausführung könnte Scholes recht behalten, denn um Mainoo gibt es Wechselgerüchte. Bereits im Sommer soll der 20-Jährige, der seit elf Jahren für ManUnited spielt, um seine Freigabe gebeten haben, um auf Leihbasis bei einem anderen Verein anzuheuern und mehr Spielpraxis zu sammeln. Allerdings stimmten die Klubchefs diesem Ansinnen nicht zu.
Im Winter könnte er einen neuen Anlauf unternehmen, unter anderem wird er beim PL-Rivalen Brighton & Hove Albion als Neuzugang gehandelt. Auch Italiens Meister SSC Neapel gilt als interessiert. Mainoos Vertrag läuft noch bis 2027, inklusive der Option auf eine weitere Spielzeit.
Dass Scholes ein großer Fan des zehnmaligen englischen Nationalspielers ist, ist derweil nichts Neues. Er lobte schon im August 2024 im Guardianüberschwänglich: "Für mich ist er derjenige, der Zidane am nächsten kommt. Wie er den Ball berührt, ihn kontrolliert und an den Gegnern vorbei gleitet. (…) Er ist so entspannt, das Spiel wirkt bei ihm so einfach. Es ist wie Poesie in Bewegung."
Kobbie Mainoos Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 10
- Einsätze über 90 Minuten: 1
- Einsatzminuten: 261
- Tore: 0
- Assists: 1