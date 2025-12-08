Die Lage um Ronald Araujo spitzt sich weiter zu – und offenbar stärker, als bislang angenommen. Nachdem der Innenverteidiger seit seinem Platzverweis im Champions-League-Aus gegen den FC Chelsea (0:3) nicht mehr für den FC Barcelona auf dem Platz stand, wurde zuletzt bekannt, dass der 26-Jährige unter Angstzuständen leiden soll und sich deshalb auf unbestimmte Zeit vom Spielbetrieb zurückgezogen hat.
Spielt er nie wieder für Barca? Situation von Ronald Araujo offenbar viel schlimmer als gedacht
In der Radiosendung El Partidazo de COPE schilderte Moderator Juanma Castano den Ernst der Situation ungewöhnlich deutlich: "Es ist ernster, als wir denken. Araujos Situation ist sehr ernst und wir werden sehen, ob er jemals wieder für den FC Barcelona spielen wird. Es ist eine heikle Lage."
Der Klub hat dem Uruguayer dem Vernehmen nach unbegrenzt Zeit eingeräumt, um sich mental zu stabilisieren. Unterstützung erhält Araujo dabei sowohl von seiner Familie als auch von professionellen Fachleuten.
Auch Präsident Joan Laporta äußerte sich auf einer Pressekonferenz – und bestätigte die Berichte: Araujo sei ein "sehr emotionaler und sensibler Mensch", der besonders unter der massiven Kritik nach seiner Gelb-Roten Karte in London gelitten habe. Laporta betonte: "Wir müssen ihn unterstützen" und machte zugleich klar, dass der Fall in fachkundige Hände gehöre: "Das ist eine schwierige Sache, die Spezialisten überlassen werden muss."
Laportas Rückendeckung: Barcelonas Präsident stellt sich vor Araujo
Zum viel diskutierten Platzverweis sagte Laporta zudem: "Er hatte Pech, weil er mit zu viel Intensität in den Zweikampf gegangen ist." Die erste Gelbe wegen Reklamierens hält er für überzogen: "Er hätte die erste Gelbe Karte nicht bekommen dürfen – und das setzt ihm zu."
Trotz der ungewissen Dauer seiner Auszeit sieht der Klub weiterhin eine Zukunft mit Araujo. Weder unter Hansi Flick noch in der Vorsaison war der Abwehrspieler unumstrittener Stammspieler, dennoch stellt Laporta klar: "Er ist ein Spieler, den wir brauchen. Wir haben niemanden mit seinen Qualitäten."
Wie lange Araujo fehlen wird – und ob Castanos düstere Prognose eintritt –, bleibt offen. Sicher ist jedoch: Seine Situation ist ernster, als viele zunächst vermutet hatten.
Die Saison 25/26 von Ronald Araujo
- Spiele: 15
- Spielminuten: 886
- Tore: 2
- Vorlagen: 0