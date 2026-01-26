Manchester Uniteds Offensivspieler Amad Diallo hat sich nach dem überraschenden 3:2-Auswärtssieg beim FC Arsenal am Sonntag über die Gunners lustig gemacht.
"Eure einzige Hoffnung sind Ecken": Star von Manchester United verspottet nach Überraschungssieg den FC Arsenal
Amad Diallo schießt gegen Arsenal: "Sei demütig, Junge"
Nach der Partie kommentierte Diallo bei X einen Post von vor dem Topspiel. Darin hatte ein User prophezeit: "Arsenal gewinnt 4:0, sie haben mir gerade das Script geschickt." Im Hochgefühl des Sieges konterte Diallo inklusive lachendem Emoji: "Eure einzige Hoffnung sind Ecken. Sei demütig, Junge."
Damit spielte der 23-Jährige auf Arsenals große Stärke bei Standardsituationen und insbesondere Ecken an. Auch dank der zahlreichen Tore, die in dieser Saison schon daraus resultierten, stehen die Londoner sowohl in der Premier League als auch in der Champions-League-Ligaphase auf Platz 1. Auch eines der beiden Tore gegen United resultierte aus einem Standard, in der 84. Minute traf Mikel Merino nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus zum zwischenzeitlichen 2:2.
- Getty/GOAL
Amad Diallo und Manchester United überraschen Arsenal
Diallo stand derweil im Emirates bis kurz vor Schluss auf dem Platz. Arsenal war nach rund einer halben Stunde durch ein Eigentor von United-Verteidiger Lisandro Martinez in Führung gegangen, noch vor der Pause schlugen die Red Devils in Person von Bryan Mbeumo zurück.
Wenige Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Patrick Dorgu dann mit einem Traumtor für die Gästeführung, nach Merinos Ausgleichstreffer hatte United schließlich doch noch das letzte Wort: Matheus Cunha traf mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 3:2-Endstand, sorgte beim Jubel dann aber mit offenbar vulgären Ausrufen in Richtung Arsenal-Fans für Negativschlagzeilen.
Diallo wurde kurz nach Cunhas Siegtor ausgewechselt, für ihn kam Noussair Mazraoui in die Partie. Der Ivorer ist einer von Uniteds Leistungsträgern, in der laufenden Saison kam er bisher wettbewerbsübergreifend in 18 Einsätzen auf zwei Tore und drei Assists.
Manchester United startete unter Michael Carrick mit zwei beeindruckenden Siegen
Während Diallo mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup aktiv war, hatte sich United Anfang Januar von Ex-Trainer Ruben Amorim getrennt. Mit den Ivorern schaffte es Diallo beim Kontinentalturnier bis ins Viertelfinale, dort war gegen Ägypten (2:3) Endstation. Der United-Star spielte einen guten Afrika-Cup, war Stammkraft und kam in fünf Einsätzen auf drei Tore und einen Assist.
Bei United hat derweil Ex-Spieler Michael Carrick interimsmäßig bis Saisonende das Traineramt übernommen. Der Start unter dem Engländer verlief sehr vielversprechend, konnte man in den beiden bisherigen Spielen doch neben Arsenal mit Manchester City (2:0) auch das zweite absolute Top-Team der Liga bezwingen.
- Getty
Manchester United vs. FC Arsenal: Die letzten fünf Duelle
- 4. Dezember 2024: FC Arsenal vs. Manchester United 2:0 (Premier League)
- 12. Januar 2025: FC Arsenal vs. Manchester United 4:6 n.E. (FA Cup)
- 9. März 2025: FC Arsenal vs. Manchester United 1:1 (Premier League)
- 17. August 2025: Manchester United vs. FC Arsenal 0:1 (Premier League)
- 25. Januar 2026: FC Arsenal vs. Manchester United 2:3 (Premier League)