"Eure einzige Hoffnung sind Ecken": Star von Manchester United verspottet nach Überraschungssieg den FC Arsenal

Nach der Partie kommentierte Diallo bei X einen Post von vor dem Topspiel. Darin hatte ein User prophezeit: "Arsenal gewinnt 4:0, sie haben mir gerade das Script geschickt." Im Hochgefühl des Sieges konterte Diallo inklusive lachendem Emoji: "Eure einzige Hoffnung sind Ecken. Sei demütig, Junge."

Damit spielte der 23-Jährige auf Arsenals große Stärke bei Standardsituationen und insbesondere Ecken an. Auch dank der zahlreichen Tore, die in dieser Saison schon daraus resultierten, stehen die Londoner sowohl in der Premier League als auch in der Champions-League-Ligaphase auf Platz 1. Auch eines der beiden Tore gegen United resultierte aus einem Standard, in der 84. Minute traf Mikel Merino nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus zum zwischenzeitlichen 2:2.