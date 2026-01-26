Sein Jubel nach dem Siegtor für Manchester United gegen den FC Arsenal im Top-Spiel der Premier League am Sonntag könnte für den ehemaligen Bundesligaprofi Matheus Cunha ein Nachspiel haben. Dies berichten die Manchester Evening News.
Der TV-Kommentator entschuldigt sich direkt: Manchester Uniteds Matchwinner Matheus Cunha droht nach seinem Jubel gegen Arsenal ein Nachspiel
Cunha markierte im Emirates Stadium in der 87. Minute mit einem feinen Schlenzer in die rechte Ecke aus der Distanz den Treffer zum 3:2 für United. Die Gästespieler feierten vor den Rängen der Arsenal-Fans und aus der Jubeltraube brüllte Cunha etwas Richtung Anhänger der Gunners.
Was genau der Brasilianer von sich gab, wird nicht berichtet, allerdings entschuldigte sich Sky-Sports-Kommentator Peter Drury direkt im Anschluss an die Szene Richtung Publikum: "Falls Sie gerade bei dem Jubel vulgäre Sprache gehört haben, entschuldigen wir uns dafür."
- Getty/GOAL
Cunhas Jubel gegen Arsenal: Gibt es eine Untersuchung?
Die Regeln sehen vor, dass "beleidigende, verletzende oder missbräuchliche Sprache und/oder Gesten" einen Grund für eine Rote Karte darstellen.
In den IFAB-Spielregeln heißt es: "Auch wenn ein Schiedsrichter in der Hitze des Gefechts nicht immer hören kann, wenn ein Spieler flucht, hat der Fußballverband die Befugnis, nachträglich Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen, wenn der Vorfall von einer Kamera aufgezeichnet und einem breiten Publikum übertragen wurde."
Direktes Fluchen vor der Kamera wird als "eindeutiges und vorsätzliches Fehlverhalten, das das Ansehen des Spiels schädigt" bezeichnet. Schiedsrichter Craig Pawson registrierte die Szene nicht, weswegen es zur angesprochenen nachträglichen Untersuchung kommen kann.
Carrick's Super-Joker
Cunha war in der 69. Minute beim Stand von 2:1 für United für Bryan Mbeumo eingewechselt worden. Arsenal glich sechs Minuten vor dem Schluss aus, ehe der der ehemalige Hertha- und Leipzig-Profi den Tabellenführer mit seinem sehenswerten Rechtsschuss schockte. "Das ist zu 100 Prozent mein schönster Moment in diesem Trikot", schwärmte er nach dem Abpfiff bei Sky Sports. "Das sind die Spiele, von denen wir geträumt haben." Über seine Rolle als Joker sagte Cunha: "Ich weiß, was die Mannschaft drauf hat. Jeder will spielen, aber wichtig ist, dem Team zu helfen und alles zu geben."
Interimstrainer Michael Carrick betonte, Cunha habe wie schon beim 2:0-Sieg in der Vorwoche gegen Manchester City als Joker "großen Einfluss" gehabt: "Ich war mir sicher, dass er treffen würde. Wieder einmal ein fantastischer Abschluss. Das spiegelt irgendwie wider, wie wir als Mannschaft diese Woche gespielt haben. (…) Er war enttäuscht, dass er nicht von Beginn an spielen durfte, aber er hat das auf eine wirklich gute Art und Weise umgemünzt."
Cunha war im Sommer für umgerechnet 74 Millionen Euro vom PL-Rivalen Wolverhampton Wanderers nach Manchester gewechselt. Für die Red Devils sammelte der Angreifer seitdem sieben Scorerpunkte in 22 Partien (fünf Tore, zwei Vorlagen).
Durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Amorim-Nachfolger Carrick überholte ManUnited Erzrivale FC Liverpool in der Tabelle und kletterte auf den vierten Rang.
- Getty Images Sport
Matheus Cunhas Karrierestationen in Europa:
- 2017 – 2018: FC Sion
- 2018 – 2020: RB Leipzig
- 2020 – 2021: Hertha BSC
- 2021 – 2023: Atletico Madrid
- 2023 – 2025: Wolverhampton Wanderers
- 2025 – heute: Manchester United