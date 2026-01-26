Der TV-Kommentator entschuldigt sich direkt: Manchester Uniteds Matchwinner Matheus Cunha droht nach seinem Jubel gegen Arsenal ein Nachspiel

Cunha war in der 69. Minute beim Stand von 2:1 für United für Bryan Mbeumo eingewechselt worden. Arsenal glich sechs Minuten vor dem Schluss aus, ehe der der ehemalige Hertha- und Leipzig-Profi den Tabellenführer mit seinem sehenswerten Rechtsschuss schockte. "Das ist zu 100 Prozent mein schönster Moment in diesem Trikot", schwärmte er nach dem Abpfiff bei Sky Sports. "Das sind die Spiele, von denen wir geträumt haben." Über seine Rolle als Joker sagte Cunha: "Ich weiß, was die Mannschaft drauf hat. Jeder will spielen, aber wichtig ist, dem Team zu helfen und alles zu geben."

Interimstrainer Michael Carrick betonte, Cunha habe wie schon beim 2:0-Sieg in der Vorwoche gegen Manchester City als Joker "großen Einfluss" gehabt: "Ich war mir sicher, dass er treffen würde. Wieder einmal ein fantastischer Abschluss. Das spiegelt irgendwie wider, wie wir als Mannschaft diese Woche gespielt haben. (…) Er war enttäuscht, dass er nicht von Beginn an spielen durfte, aber er hat das auf eine wirklich gute Art und Weise umgemünzt."

Cunha war im Sommer für umgerechnet 74 Millionen Euro vom PL-Rivalen Wolverhampton Wanderers nach Manchester gewechselt. Für die Red Devils sammelte der Angreifer seitdem sieben Scorerpunkte in 22 Partien (fünf Tore, zwei Vorlagen).

Durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Amorim-Nachfolger Carrick überholte ManUnited Erzrivale FC Liverpool in der Tabelle und kletterte auf den vierten Rang.