Rubi, Trainer des spanischen Zweitligisten UD Almeria, hat sich zum Einstieg von Cristiano Ronaldo bei seinem Verein geäußert - und träumte dabei von einem möglichen Engagement von CR7 als Spieler.
"Es wäre wundervoll, wenn er hier spielen würde": Zweitligist träumt von Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo hat Anteile an UD Almeria gekauft
"Es wäre außergewöhnlich und wundervoll, wenn er hier spielen würde. Aber das ist eine Frage für ihn", sagte Rubi über Ronaldo. Almeria hatte am Donnerstag bekanntgegeben, dass der Stürmerstar von Al-Nassr 25 Prozent der Klubanteile erworben hat.
Präsident Mohammad Al-Khereiji frohlockte: "Wir freuen uns sehr, dass Cristiano sich für unseren Verein entschieden hat, um hier zu investieren. Er gilt als der größte Spieler aller Zeiten, kennt die spanischen Ligen sehr gut und versteht das Potenzial dessen, was wir hier sowohl in Bezug auf die Mannschaft als auch auf die Akademie aufbauen."
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo steht noch bis 2027 bei Al-Nassr unter Vertrag
Rubi führte zu einem möglichen Ronaldo-Hammer indes aus: "Das ist jetzt sein Klub und wenn er weiterspielen will, - ganz egal, wer dann Trainer ist - würde er mit offenen Armen empfangen werden. Daran habe ich keinen Zweifel."
Ob es tatsächlich realistisch ist, dass CR7 eines Tages für Almeria auf dem Platz steht, darf stark bezweifelt werden. Der Vertrag des 41-Jährigen bei Al-Nassr läuft noch bis 2027. Zwar gab es zuletzt Misstöne und Ronaldo trat kurzzeitig sogar in einen Streik, da er mit den Transferaktivitäten bei Al-Nassr im Vergleich zu den direkten Konkurrenten unzufrieden war. Mittlerweile sind die Wogen aber wieder geglättet und Ronaldo glänzte bei seinen jüngsten drei Einsätzen mit vier Toren und einem Assist.
Aktuell sieht es also danach aus, dass der Portugiese seinen Vertrag in Saudi-Arabien erfüllt. Ob er seine Karriere danach weiter fortsetzt, ist aktuell noch offen.
Mit Cristiano Ronaldos Hilfe: Almeria will sich in LaLiga etablieren
Verbindungen nach Spanien hat Ronaldo bekanntlich durch seine Zeit bei Real Madrid. Neun Jahre lang trug er zwischen 2009 und 2018 das Trikot der Königlichen, in 438 Spielen für Real erzielte er 450 Treffer. Dabei spielte er übrigens auch siebenmal gegen Almeria und feierte sechs Siege (ein Unentschieden). Sieben Tore gelangen Ronaldo gegen den Verein, bei dem er sich nun eingekauft hat. Besonders hervor stach ein 8:1 für Real im Mai 2011, bei dem CR7 zwei Treffer und vier Assists beisteuerte.
Nun will sich der Klub aus Andalusien im Süden Spaniens mit Ronaldos Hilfe bestenfalls dauerhaft in LaLiga etablieren, wo man zuletzt 2023/24 spielte. Aktuell hofft Almeria darauf, dass der erste Schritt dorthin schon in dieser Saison gemacht wird: In der zweiten Liga ist man derzeit Tabellendritter, was am Saisonende die Teilnahme an den Aufstiegsplayoffs bedeuten würde. Da Almeria punktgleich mit dem Zweiten Castellon ist und nur einen Punkt weniger auf dem Konto hat als Spitzenreiter Racing Santander, ist aber auch der direkte Aufstieg sehr gut denkbar.
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldos Zahlen in der bisherigen Saison
- Einsätze: 25
- Tore: 22
- Assists: 4