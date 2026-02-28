"Es wäre wundervoll, wenn er hier spielen würde": Zweitligist träumt von Cristiano Ronaldo

Rubi führte zu einem möglichen Ronaldo-Hammer indes aus: "Das ist jetzt sein Klub und wenn er weiterspielen will, - ganz egal, wer dann Trainer ist - würde er mit offenen Armen empfangen werden. Daran habe ich keinen Zweifel."

Ob es tatsächlich realistisch ist, dass CR7 eines Tages für Almeria auf dem Platz steht, darf stark bezweifelt werden. Der Vertrag des 41-Jährigen bei Al-Nassr läuft noch bis 2027. Zwar gab es zuletzt Misstöne und Ronaldo trat kurzzeitig sogar in einen Streik, da er mit den Transferaktivitäten bei Al-Nassr im Vergleich zu den direkten Konkurrenten unzufrieden war. Mittlerweile sind die Wogen aber wieder geglättet und Ronaldo glänzte bei seinen jüngsten drei Einsätzen mit vier Toren und einem Assist.

Aktuell sieht es also danach aus, dass der Portugiese seinen Vertrag in Saudi-Arabien erfüllt. Ob er seine Karriere danach weiter fortsetzt, ist aktuell noch offen.