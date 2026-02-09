Ronaldo soll angeblich damit gedroht haben, Nassr zu verlassen, aber es ist unklar, ob neue politische Machenschaften hinter den Kulissen ihn zum Bleiben bewegen werden. A Bola berichtet, dass zwei portugiesische Führungskräfte, Jose Semedo und Simao Coutinho, vor Beginn der Transferperiode in ihren Befugnissen eingeschränkt worden waren, was sich auf ihre Möglichkeiten zur Verpflichtung neuer Spieler auswirkte, aber diese Zuständigkeiten sollen ihnen nun wieder übertragen worden sein.

Die Verantwortlichen der Saudi Pro League haben Ronaldo daran erinnert, dass jeder Verein in ihrer Liga unabhängig agiert, was bedeutet, dass der Ausnahmespieler etwaige Probleme mit seinem eigenen Arbeitgeber klären sollte, anstatt möglicherweise den Ruf der gesamten Liga zu schädigen.

„Die Saudi Pro League basiert auf einem einfachen Prinzip: Jeder Verein agiert unabhängig nach denselben Regeln“, heißt es in einer Erklärung.

„Die Vereine haben ihre eigenen Vorstände, ihre eigenen Führungskräfte und ihre eigene Fußballführung. Entscheidungen über Neuverpflichtungen, Ausgaben und Strategien liegen bei diesen Vereinen, innerhalb eines finanziellen Rahmens, der auf Nachhaltigkeit und Wettbewerbsgleichheit ausgelegt ist. Dieser Rahmen gilt für die gesamte Liga gleichermaßen.

Cristiano hat sich seit seiner Ankunft voll und ganz für Al Nassr engagiert und eine wichtige Rolle für das Wachstum und die Ambitionen des Vereins gespielt. Wie jeder Spitzensportler will er gewinnen. Aber kein Einzelner – wie bedeutend er auch sein mag – trifft Entscheidungen, die über seinen eigenen Verein hinausgehen.

Die jüngsten Transferaktivitäten zeigen diese Unabhängigkeit deutlich. Ein Verein hat sich auf eine bestimmte Weise verstärkt. Ein anderer hat einen anderen Ansatz gewählt. Das waren Entscheidungen der Vereine, die innerhalb der genehmigten finanziellen Parameter getroffen wurden.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Liga spricht für sich. Mit nur wenigen Punkten Unterschied zwischen den ersten vier Plätzen ist der Titelkampf noch völlig offen. Dieses Gleichgewicht spiegelt ein System wider, das wie vorgesehen funktioniert.

Der Fokus liegt weiterhin auf dem Fußball – auf dem Spielfeld, wo er hingehört – und auf der Aufrechterhaltung eines glaubwürdigen, wettbewerbsorientierten Wettbewerbs für Spieler und Fans.“

