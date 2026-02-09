Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo kehrt zurück! Der portugiesische Superstar ist bereit, seinen Streik zu beenden, da Al-Nassr das Datum für sein Comeback festlegt.
Ronaldo beendet das Spiel mit einem Treffer
Laut A Bola hat Ronaldo bereits wieder das Training bei Al-Nassr aufgenommen, nachdem er die letzten beiden Spiele aus Protest gegen die Transfergeschäfte des Vereins im Januar verpasst hatte. Nassr hat nun sein Comeback für das Spiel gegen Al-Fateh am kommenden Wochenende geplant. Nassr trifft unter der Woche in der asiatischen Champions League 2 in Turkmenistan auf Arkadag, aber Ronaldo wird in diesem Spiel voraussichtlich nicht zum Einsatz kommen.
Berichten zufolge war Ronaldo empört über die mangelnde Aktivität von Nassr im Wintertransferfenster, da der Verein nur einen Nachwuchsspieler verpflichtet hatte, während der Titelrivale Al-Hilal Karim Benzema von Al-Ittihad verpflichten durfte. PIF ist Eigentümer aller drei Vereine, und Ronaldo war wütend, obwohl A Bola auch behauptet, er sei verärgert über die verspäteten Zahlungen an die Mitarbeiter von Nassr gewesen. Nun soll Nassr zugestimmt haben, die Zahlungen zu leisten, sodass der Machtkampf mit einem Sieg für den Stürmer endet.
Ronaldo von der SPL verwarnt
Ronaldo soll angeblich damit gedroht haben, Nassr zu verlassen, aber es ist unklar, ob neue politische Machenschaften hinter den Kulissen ihn zum Bleiben bewegen werden. A Bola berichtet, dass zwei portugiesische Führungskräfte, Jose Semedo und Simao Coutinho, vor Beginn der Transferperiode in ihren Befugnissen eingeschränkt worden waren, was sich auf ihre Möglichkeiten zur Verpflichtung neuer Spieler auswirkte, aber diese Zuständigkeiten sollen ihnen nun wieder übertragen worden sein.
Die Verantwortlichen der Saudi Pro League haben Ronaldo daran erinnert, dass jeder Verein in ihrer Liga unabhängig agiert, was bedeutet, dass der Ausnahmespieler etwaige Probleme mit seinem eigenen Arbeitgeber klären sollte, anstatt möglicherweise den Ruf der gesamten Liga zu schädigen.
„Die Saudi Pro League basiert auf einem einfachen Prinzip: Jeder Verein agiert unabhängig nach denselben Regeln“, heißt es in einer Erklärung.
„Die Vereine haben ihre eigenen Vorstände, ihre eigenen Führungskräfte und ihre eigene Fußballführung. Entscheidungen über Neuverpflichtungen, Ausgaben und Strategien liegen bei diesen Vereinen, innerhalb eines finanziellen Rahmens, der auf Nachhaltigkeit und Wettbewerbsgleichheit ausgelegt ist. Dieser Rahmen gilt für die gesamte Liga gleichermaßen.
Cristiano hat sich seit seiner Ankunft voll und ganz für Al Nassr engagiert und eine wichtige Rolle für das Wachstum und die Ambitionen des Vereins gespielt. Wie jeder Spitzensportler will er gewinnen. Aber kein Einzelner – wie bedeutend er auch sein mag – trifft Entscheidungen, die über seinen eigenen Verein hinausgehen.
Die jüngsten Transferaktivitäten zeigen diese Unabhängigkeit deutlich. Ein Verein hat sich auf eine bestimmte Weise verstärkt. Ein anderer hat einen anderen Ansatz gewählt. Das waren Entscheidungen der Vereine, die innerhalb der genehmigten finanziellen Parameter getroffen wurden.
Die Wettbewerbsfähigkeit der Liga spricht für sich. Mit nur wenigen Punkten Unterschied zwischen den ersten vier Plätzen ist der Titelkampf noch völlig offen. Dieses Gleichgewicht spiegelt ein System wider, das wie vorgesehen funktioniert.
Der Fokus liegt weiterhin auf dem Fußball – auf dem Spielfeld, wo er hingehört – und auf der Aufrechterhaltung eines glaubwürdigen, wettbewerbsorientierten Wettbewerbs für Spieler und Fans.“
Von Profis ermahnt
Ronaldo's Treffer kam bei Zuschauern im In- und Ausland nicht besonders gut an, und Premier-League-Legende Alan Shearer zeigte sich schockiert über sein Verhalten.
Der Rekordtorschütze der Liga sagte: „Es gibt nicht viele Menschen, die über 400.000 Pfund pro Tag verdienen und dann streiken. Es muss ein angenehmes Gefühl sein, zu sagen, dass man trotz dieses hohen Gehalts nicht zur Arbeit kommt. Wenn man darüber nachdenkt, ist das schon bizarr. Er ist ein Superstar, aber auf diesem Niveau zu streiken, macht keinen guten Eindruck.“
Was kommt als Nächstes?
Al-Nassr liegt derzeit auf dem zweiten Platz der SPL-Tabelle und hat nur einen Punkt Rückstand auf Al-Hilal, obwohl der Titelkonkurrent in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Ronaldo hat den größten Titel in Saudi-Arabien noch nicht gewonnen und setzt sein Streben danach vor der Weltmeisterschaft 2026 in diesem Sommer fort. Natürlich möchte er für dieses Turnier in Bestform sein.
