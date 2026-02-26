"Freuen uns sehr, dass Cristiano sich für unseren Verein entschieden hat": Ronaldo geht unter die Klubbesitzer

Der frisch gebackene Miteigentümer der Andalusier erklärte: "Ich hatte schon lange den Wunsch, mich auch abseits des Platzes im Fußball zu engagieren. UD Almeria ist ein spanischer Verein mit einer starken Basis und klarem Wachstumspotenzial. Ich möchte mit dem Führungsteam zusammenarbeiten und den Verein in seiner neuen Wachstumsphase unterstützen."

Gerüchte um ein Ronaldo-Engagement in Almeria tauchten erstmals im Frühjahr 2025 auf. Damals war der Verein gerade von der saudischen Investmentgruppe SMC Group unter der Leitung von Mohamed Al-Khereiji gekauft. Dieser ist eine einflussreiche Persönlichkeit in Saudi-Arabien und war bei Ronaldos Transfer zu Al-Nassr Anfang 2023 laut Marca eine "Schlüsselfigur".

Al-Khereiji bekleidet zahlreiche Ämter und ist unter anderem Vorsitzender des Komitees der Industrie- und Handelskammer von Riad, Vorstandsmitglied des saudischen Boxverbandes und CEO von Al Arabia OHH, dem größten Unternehmen für Außenwerbung im Königreich Saudi-Arabien.

Mittlerweile ist er auch Präsident von UD Almeria und ist happy mit seinem prominenten Geschäftspartner: "Wir freuen uns sehr, dass Cristiano sich für unseren Verein entschieden hat, um hier zu investieren. Er gilt als der größte Spieler aller Zeiten, kennt die spanischen Ligen sehr gut und versteht das Potenzial dessen, was wir hier sowohl in Bezug auf die Mannschaft als auch auf die Akademie aufbauen."