"Freuen uns sehr, dass Cristiano sich für unseren Verein entschieden hat": Ronaldo geht unter die Klubbesitzer

Superstar Cristiano Ronaldo (41, Al-Nassr) geht unter die Klubbesitzer. Er übernimmt 25 Prozent der Anteile am spanischen Zweitligisten UD Almeria. Das teilte der Verein am Donnerstag offiziell mit.
Der frisch gebackene Miteigentümer der Andalusier erklärte: "Ich hatte schon lange den Wunsch, mich auch abseits des Platzes im Fußball zu engagieren. UD Almeria ist ein spanischer Verein mit einer starken Basis und klarem Wachstumspotenzial. Ich möchte mit dem Führungsteam zusammenarbeiten und den Verein in seiner neuen Wachstumsphase unterstützen."
Gerüchte um ein Ronaldo-Engagement in Almeria tauchten erstmals im Frühjahr 2025 auf. Damals war der Verein gerade von der saudischen Investmentgruppe SMC Group unter der Leitung von Mohamed Al-Khereiji gekauft. Dieser ist eine einflussreiche Persönlichkeit in Saudi-Arabien und war bei Ronaldos Transfer zu Al-Nassr Anfang 2023 laut Marca eine "Schlüsselfigur".
Al-Khereiji bekleidet zahlreiche Ämter und ist unter anderem Vorsitzender des Komitees der Industrie- und Handelskammer von Riad, Vorstandsmitglied des saudischen Boxverbandes und CEO von Al Arabia OHH, dem größten Unternehmen für Außenwerbung im Königreich Saudi-Arabien.
Mittlerweile ist er auch Präsident von UD Almeria und ist happy mit seinem prominenten Geschäftspartner: "Wir freuen uns sehr, dass Cristiano sich für unseren Verein entschieden hat, um hier zu investieren. Er gilt als der größte Spieler aller Zeiten, kennt die spanischen Ligen sehr gut und versteht das Potenzial dessen, was wir hier sowohl in Bezug auf die Mannschaft als auch auf die Akademie aufbauen."
UD Almeria kämpft um den LaLiga-Aufstieg
Almeria wurde 1989 gegründet. Der Klub, bei dem 1996 Uli Stielike als Cheftrainer arbeitete, gewann bislang noch keinen großen Titel. 2007 stieg der Almeria erstmals in LaLiga auf und entwickelte sich zu einer Fahrstuhlmannschaft zwischen dem Oberhaus und der zweithöchsten Spielklasse Spaniens.
Almeria kämpft aktuell um den Aufstieg in die erste Liga. Nach 27 Spieltagen belegt die Mannschaft von Trainer Rubi in der Segunda Division den dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Rang eins beträgt nur zwei Zähler. Bekanntester Spieler im Kader ist der ehemalige Real-Angreifer Sergio Arribas, der 2023 für sechs Millionen Euro Ablöse aus Madrid kam. Der 24-Jährige sammelte in dieser Saison bereits 21 Scorerpunkte in 28 Ligaspielen (14 Tore, 7 Assists).
2024/25 schrammte Almeria knapp an der LaLiga-Rückkehr vorbei. An vier Spieltagen war man Mitte der Saison noch Tabellenführer und belegte am Ende den sechsten Platz. Im Halbfinale der Aufstiegs-Playoffs scheiterte Almeria knapp an Real Oviedo (1:2, 1:1).
Cristiano Ronaldos Torbilanz:
- Sporting CP: 5 Tore
- Manchester United: 145 Tore
- Real Madrid: 450 Tore
- Juventus: 101 Tore
- Al-Nassr: 115 Tore
- Portugal: 143 Tore