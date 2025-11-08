Der ehemalige niederländische Weltklassespieler Wesley Sneijder hat eine deutliche Warnung an Florian Wirtz vom FC Liverpool geschickt.
"Es muss jetzt schnell kommen, sonst ist er erledigt": Liverpools Florian Wirtz erhält deutliche Warnung von Mittelfeldlegende
- Ziggo Sport
Wesley Sneijder über Florian Wirtz: "Die niederländischen und deutschen Spieler sind so"
"Man kann in seinem eigenen Land gut spielen, aber in anderen Ländern kann es Probleme mit der Anpassung geben. Die niederländischen und deutschen Spieler sind so, und ich sehe das Gleiche jetzt bei Florian Wirtz", sagte Sneijder bei AdventureGamers.com. Der frühere Mittelfeldmann spricht aus Erfahrung: Schließlich war Sneijder 2007 selbst als junger Spieler aus der niederländischen Heimat von Ajax Amsterdam unter großen Erwartungen zu Real Madrid gewechselt, konnte sich bei den Königlichen jedoch nicht nachhaltig etablieren. Nach zwei Jahren verließ er Madrid schon wieder und wechselte zu Inter Mailand, gewann mit den Italienern 2010 dann die Champions League.
"Wenn du als großer Star zum Verein kommst, musst du ihnen sofort zeigen, warum sie dich unter Vertrag genommen haben, und wenn du ihnen das nicht zeigst, interessieren sie sich nicht für dich", führte Sneijder mit Bezug auf Wirtz' aktuelle Situation in Liverpool aus. "Weil man in großen Vereinen keine Zeit hat, sich anzupassen. Man muss schon da sein", so der 134-malige niederländische Nationalspieler weiter.
Florian Wirtz hat in Liverpool mit den hohen Erwartungen zu kämpfen
Wirtz war im Sommer für eine Sockelablöse in Höhe von 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Den enormen Erwartungen beim englischen Meister hinkt er bisher noch hinterher und musste schon das eine oder andere Mal auf der Bank Platz nehmen. Öffentlich wird Wirtz zudem immer wieder kritisch beäugt. Zuletzt erklärte beispielsweise Trainerlegende Arsene Wenger, der deutsche Nationalspieler habe bei Liverpool "das Mittelfeld zerstört". Trainer Arne Slot wolle Wirtz daher fortan nicht mehr zentral, sondern auf den Außen einsetzen. Laut Wenger habe der Coach dem Star-Neuzugang klar gemacht: "Wenn du spielen willst, musst du auf der Außenbahn spielen, denn ich möchte das Mittelfeld nicht stören."
Sneijder setzte Wirtz derweil unter Zugzwang: "Es muss jetzt schnell kommen, sonst ist er erledigt", verdeutlichte er dem 22-Jährigen, wie wichtig es sei, nun rasch den Erwartungen an der Anfield Road gerecht zu werden.
- imago / every second media
Florian Wirtz hatte auch schon gute Auftritte für den FC Liverpool
Wirtz hatte im Trikot der Reds auch schon Auftritte, die ihn und Liverpools Verantwortliche darin bestärken, Geduld zu haben. So überzeugte der deutsche Meister von 2024 zum Beispiel beim 5:1-Sieg in der Champions League bei Eintracht Frankfurt, auch beim 1:0-Erfolg über Real Madrid in der Königsklasse unter der Woche stach er heraus. Bei seiner Auswechslung kurz vor Spielende wurde er von den Fans mit Standing Ovations bedacht, später schrieb Wirtz bei Instagram: "Großartige Performance, danke für die unglaubliche Atmosphäre Anfield."
Schon vor dem Duell mit den Madrilenen hatte Real-Trainer Xabi Alonso, der in Leverkusen bekanntlich erfolgreich mit Wirtz zusammenarbeitete, zu Geduld aufgerufen: "Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist für ihn nach so vielen Jahren in Deutschland eine große Veränderung, nach Liverpool zu kommen. Er ist ein ganz besonderer Spieler, hat Qualität und Persönlichkeit und ist sehr ehrgeizig. Was ihm gerade passiert, ist in der Premier League schon vielen großen Spielern passiert", erklärte Alonso.
Wirtz kam bisher auf 15 Einsätze für Liverpool, an direkten Torbeteiligungen stehen erst drei Assists zu Buche. Diese Bilanz will der DFB-Star sicherlich beim nächsten Highlightspiel am Sonntag aufpolieren, wenn er mit den Reds in der Premier League bei Manchester City zu Gast ist.
Florian Wirtz beim FC Liverpool: Daten und Fakten
- Im Verein seit: 1. Juli 2025
- Vertrag bis: 30. Juni 2030
- Ablösesumme: 125 Millionen Euro
- Vorheriger Verein: Bayer Leverkusen
- Einsätze für Liverpool: 15
- Davon in der Startelf: 11
- Tore: 0
- Assists: 3