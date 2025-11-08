"Es muss jetzt schnell kommen, sonst ist er erledigt": Liverpools Florian Wirtz erhält deutliche Warnung von Mittelfeldlegende

"Man kann in seinem eigenen Land gut spielen, aber in anderen Ländern kann es Probleme mit der Anpassung geben. Die niederländischen und deutschen Spieler sind so, und ich sehe das Gleiche jetzt bei Florian Wirtz", sagte Sneijder bei AdventureGamers.com. Der frühere Mittelfeldmann spricht aus Erfahrung: Schließlich war Sneijder 2007 selbst als junger Spieler aus der niederländischen Heimat von Ajax Amsterdam unter großen Erwartungen zu Real Madrid gewechselt, konnte sich bei den Königlichen jedoch nicht nachhaltig etablieren. Nach zwei Jahren verließ er Madrid schon wieder und wechselte zu Inter Mailand, gewann mit den Italienern 2010 dann die Champions League.

"Wenn du als großer Star zum Verein kommst, musst du ihnen sofort zeigen, warum sie dich unter Vertrag genommen haben, und wenn du ihnen das nicht zeigst, interessieren sie sich nicht für dich", führte Sneijder mit Bezug auf Wirtz' aktuelle Situation in Liverpool aus. "Weil man in großen Vereinen keine Zeit hat, sich anzupassen. Man muss schon da sein", so der 134-malige niederländische Nationalspieler weiter.