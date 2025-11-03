Arne Slot, Trainer des FC Liverpool, hat Spielmacher Florian Wirtz gegen die vielen kritischen Stimmen über dessen bisherige Zeit beim englischen Meister verteidigt. Und auch Xabi Alonso, Trainer des kommenden Gegners Real Madrid, nahm seinen ehemaligen Leverkusener Schützling in Schutz.
"Er ist einer der Gründe dafür, dass ich jetzt hier bin": Real Madrids Trainer Xabi Alonso prophezeit Florian Wirtz trotz schwerem Start eine glorreiche Zukunft beim FC Liverpool
WAS WURDE GESAGT?
"Für mich hat er exakt das eingebracht, was wir erwartet haben: Ein Spieler, der schon viel für die Mannschaft kreiert hat", sagte Slot auf der Pressekonferenz am Montag über Wirtz. Der 22-Jährige werde noch auf seine Torbeteiligungen kommen, so Slot: "Ich glaube, es kommt nicht überraschend, dass man eine Zeit lang braucht, um sich an die neue Intensität zu gewöhnen, wenn man mit 22 oder 23 in eine andere Liga wechselt."
Der Niederländer nahm Mittelfeldkollege Ryan Gravenberch als Beispiel her, an dem sich Wirtz möglicherweise orientieren kann. Gravenberch benötigte nach seinem Wechsel vom FC Bayern nach Liverpool 2023 "auch eine Weile, um sich an die Intensität zu gewöhnen", betonte Slot. "Vielleicht sogar länger als Florian brauchen wird."
WAS IST DER HINTERGRUND?
Wirtz war im Sommer für eine Sockelablöse in Höhe von 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Die mit der Ablöse verbundenen enormen Erwartungen konnte er bisher noch nicht erfüllen und wurde von der englischen Presse oder TV-Experten schon häufig kritisiert.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
In bisher 14 Einsätzen für die Reds stehen erst drei Assists zu Buche, zu einem Tor kam Wirtz noch nicht. "Er hatte in vielen Spielen seinen Einfluss und hatte dann lediglich Pech beim Endprodukt - entweder er selbst oder seine Mitspieler", nahm Slot den deutschen Nationalspieler in Schutz.
Zuletzt setzte er Wirtz häufiger auf die Bank, in den jüngsten fünf Partien stand er nur zweimal in der Startelf. Slot will das keinesfalls überbewertet wissen: "Man kann es auch so sehen, dass er diese Saison schon zehnmal von Beginn an gespielt hat", erklärte er.
WIE GEHT ES WEITER?
Am Dienstag wartet ein Highlightspiel auf Liverpool, das auch für Wirtz persönlich einen besonderen Charakter hat: Schließlich ist Real Madrid mit Xabi Alonso, seinem ehemaligen Trainer in Leverkusen, am 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase an der Anfield Road zu Gast.
Auch Alonso warb auf seiner Pressekonferenz für Geduld mit seinem Ex-Schützling. Er habe "keinen Zweifel" daran, dass Wirtz auch in Liverpool durchstarten werde: "Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist für ihn nach so vielen Jahren in Deutschland eine große Veränderung, nach Liverpool zu kommen. Er ist ein ganz besonderer Spieler, hat Qualität und Persönlichkeit und ist sehr ehrgeizig. Was ihm gerade passiert, ist in der Premier League schon vielen großen Spielern passiert." Wirtz sei "sehr besonders", fuhr der Real-Coach fort. "Und wahrscheinlich ist er auch einer der Gründe dafür, dass ich jetzt hier bin. Daher bin ich Flo sehr dankbar. Er wird seine Qualitäten und seine Klasse zweifellos noch zeigen - nur morgen hoffentlich nicht", schmunzelte Alonso, der im Sommer aus Leverkusen nach Madrid gewechselt war.