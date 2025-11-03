"Er ist einer der Gründe dafür, dass ich jetzt hier bin": Real Madrids Trainer Xabi Alonso prophezeit Florian Wirtz trotz schwerem Start eine glorreiche Zukunft beim FC Liverpool

"Für mich hat er exakt das eingebracht, was wir erwartet haben: Ein Spieler, der schon viel für die Mannschaft kreiert hat", sagte Slot auf der Pressekonferenz am Montag über Wirtz. Der 22-Jährige werde noch auf seine Torbeteiligungen kommen, so Slot: "Ich glaube, es kommt nicht überraschend, dass man eine Zeit lang braucht, um sich an die neue Intensität zu gewöhnen, wenn man mit 22 oder 23 in eine andere Liga wechselt."

Der Niederländer nahm Mittelfeldkollege Ryan Gravenberch als Beispiel her, an dem sich Wirtz möglicherweise orientieren kann. Gravenberch benötigte nach seinem Wechsel vom FC Bayern nach Liverpool 2023 "auch eine Weile, um sich an die Intensität zu gewöhnen", betonte Slot. "Vielleicht sogar länger als Florian brauchen wird."