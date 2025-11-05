Nach starkem Auftritt gegen Real Madrid - Trainerlegende ist sicher: Transfer von Florian Wirtz hat beim FC Liverpool "das Mittelfeld zerstört"

Doch von Anfang an: Nachdem Wirtz am Wochenende beim mühsamen Sieg über Aston Villa (2:0) erst in der 77. Minute aufs Feld durfte, stand er gegen Real und seinen Ex-Coach Xabi Alonso in der Startelf. Mehr noch: Wirtz gab nominell den linken Flügelstürmer für den bislang gesetzten Cody Gakpo.

Anders als der Niederländer operierte der deutsche Nationalspieler aber nicht (nur) als inverser Flügel, sondern gab ganz im Leverkusen-Style den Freigeist, der sich überall herumtrieb. Wirtz suchte und fand unzählige Lücken, bot zahlreiche Tiefenläufe an und wechselte die Positionen häufig. Für Real Madrid war der 22-Jährige kaum zu stellen, der sich auch für keinen Meter im Spiel gegen den Ball zu schade war.

Für Trainerlegende Arsene Wenger habe Liverpools Arne Slot womöglich sein Mittelfeld gerettet und das "Wirtz-Problem" gelöst. Liverpool habe es geschafft, Wirtz im Sommer zu verpflichten, indem man ihm versprochen hätte, ihn im Zentrum spielen zu lassen, aber dadurch "das Mittelfeld zerstört", meinte Wenger vor der Partie am Dienstag gegenüber beIN Sports. Nun habe Slot zu Wirtz gesagt: "Wenn du spielen willst, musst du auf der Außenbahn spielen, denn ich möchte das Mittelfeld nicht stören."

Auf Außen war gerade Wirtz' erste Halbzeit war überragend: Getragen von einem immensen Arbeitspensum legte er laut den Datenexperten von Opta fünf Chancen auf, mehr als jeder Liverpool-Spieler in irgendeinem Wettbewerb in dieser Saison.