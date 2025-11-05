Der FC Liverpool setzt nach schwierigen Wochen ein Ausrufezeichen in der Champions League. Gegen Rekordsieger Real Madrid gelingt ein hochverdienter 1:0-Sieg. Florian Wirtz bleibt dabei ohne Torbeteiligung, doch vieles ist dennoch anders als zuletzt.
Nach starkem Auftritt gegen Real Madrid - Trainerlegende ist sicher: Transfer von Florian Wirtz hat beim FC Liverpool "das Mittelfeld zerstört"
Zwei Szenen am Dienstagabend an der Anfield Road verdeutlichten erneut, warum Wirtz bei den Reds noch immer auf sein erstes Tor wartet und die Kritik am deutschen Ausnahmekönner wohl nicht so ganz abreißen wird.
- Nummer 1: Wirtz sprintet in der ersten Halbzeit über rechts nach einem Liverpooler Ballgewinn in die Tiefe, bedient Dominik Szoboszlai mustergültig, doch der Ungar scheitert allein vor dem Real-Tor an Keeper Thibaut Courtois.
- Nummer 2: Wirtz steht in der zweiten Halbzeit einschussbereit wenige Meter vor dem Tor, doch Reds-Legende Mohamed Salah ballert lieber ins Gewühl, als querzulegen und seinem deutschen Teamkollegen womöglich den Treffer zum 2:0 aufzulegen. Wirtz' Reaktion sprach Bände: Seine Geste der Frustration galt nicht nur Salahs vergebener Chance, sondern auch dem Eigensinn des Ägypters in diesem Moment.
Arsene Wenger: Wirtz-Transfer hat Liverpools Mittelfeld "zerstört"
Doch von Anfang an: Nachdem Wirtz am Wochenende beim mühsamen Sieg über Aston Villa (2:0) erst in der 77. Minute aufs Feld durfte, stand er gegen Real und seinen Ex-Coach Xabi Alonso in der Startelf. Mehr noch: Wirtz gab nominell den linken Flügelstürmer für den bislang gesetzten Cody Gakpo.
Anders als der Niederländer operierte der deutsche Nationalspieler aber nicht (nur) als inverser Flügel, sondern gab ganz im Leverkusen-Style den Freigeist, der sich überall herumtrieb. Wirtz suchte und fand unzählige Lücken, bot zahlreiche Tiefenläufe an und wechselte die Positionen häufig. Für Real Madrid war der 22-Jährige kaum zu stellen, der sich auch für keinen Meter im Spiel gegen den Ball zu schade war.
Für Trainerlegende Arsene Wenger habe Liverpools Arne Slot womöglich sein Mittelfeld gerettet und das "Wirtz-Problem" gelöst. Liverpool habe es geschafft, Wirtz im Sommer zu verpflichten, indem man ihm versprochen hätte, ihn im Zentrum spielen zu lassen, aber dadurch "das Mittelfeld zerstört", meinte Wenger vor der Partie am Dienstag gegenüber beIN Sports. Nun habe Slot zu Wirtz gesagt: "Wenn du spielen willst, musst du auf der Außenbahn spielen, denn ich möchte das Mittelfeld nicht stören."
Auf Außen war gerade Wirtz' erste Halbzeit war überragend: Getragen von einem immensen Arbeitspensum legte er laut den Datenexperten von Opta fünf Chancen auf, mehr als jeder Liverpool-Spieler in irgendeinem Wettbewerb in dieser Saison.
- imago / every second media
Florian Wirtz kam für 125 Millionen Euro nach Liverpool
Nur die Krönung blieb versagt, um aus einem sehr guten ein überragendes Spiel zu machen. Dabei soll natürlich die Verantwortung nicht nur auf Wirtz' Teamkollegen abgewälzt werden. Die eine oder andere herausragende Aktion im Dribbling oder Abschluss, der Unterschiedsmoment, den Liverpool freilich mit mindestens 125 Millionen Euro auch eingekauft haben will, der blieb aus. Dennoch sah der immer noch sehr junge Wirtz schon viel mehr aus wie der alte.
Völlig verdient gab es dafür Ovationen bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss (88. gegen Federico Chiesa). Wirtz hatte alles gegeben, mit gut über elf Kilometer deutlich die höchste Laufleistung erbracht und Real und seinem Ex-Coach Alonso viele Probleme bereitet.
Die nächste Bewährungschance in einem absoluten Kracherspiel wartet schon auf Wirtz und Co.: Am Sonntag müssen die Reds beim Dauerrivalen Manchester City ran.
Florian Wirtz' Leistungsdaten in dieser Saison:
- Einsätze: 15
- Minuten: 1036
- Tore: 0
- Assists: 3
- Gelbe Karten: 2