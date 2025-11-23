Mittelfeldspieler Joao Palhinha, seit Saisonbeginn vom FC Bayern München an Tottenham Hotspur verliehen, hat sich gegen kritische Äußerungen des ehemaligen Liverpool-Profis Jamie Carragher gewehrt und dabei auch seinen portugiesischen Nationalmannschaftskollegen Cristiano Ronaldo als Anhaltspunkt genutzt.
"Es ist peinlich, wie Ex-Spieler manchmal reden": Transferflop des FC Bayern nutzt Cristiano Ronaldo, um sich gegen Kritik zu wehren
Jamie Carragher übte heftige Kritik an Joao Palhinha
Carragher hatte Palhinha als TV-Experte bei Sky Sports nach dessen Auftritt bei Tottenhams 0:1-Niederlage gegen den FC Chelsea Anfang November die Qualität abgesprochen und zu langsames Spiel mit Ball bemängelt. "Man hat zu wenig Mut und Selbstvertrauen bei gewissen Spielern. Und teilweise fehlt es ihnen auch an den nötigen Fähigkeiten", sagte der ehemalige englische Nationalspieler.
Nun auf Carraghers Aussagen angesprochen, gab Palhinha zu: "Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht gesehen hätte, weil es mir ein paar Leute geschickt haben." Der 30-Jährige betonte dann jedoch: "Mir ist egal, was die Leute sagen. Wenn er (Carragher, d. Red.) schlecht über Ronaldo spricht, dann kann er über jeden schlecht reden. Manche Menschen brauchen das eben, im Fernsehen über andere zu sprechen. In meinem Leben geht es definitiv nicht darum."
Der Portugiese wurde dann in Richtung Carragher noch deutlicher: "Es ist peinlich, wie Ex-Spieler manchmal reden. Sie sprechen teilweise so, als wären sie selbst früher absolute Superstars gewesen. Er hätte sich mal mehr Spiele von mir bei Tottenham anschauen sollen. Ich finde ich spiele eine gute Saison."
- Getty Images Sport
Für Joao Palhinha läuft es bei Tottenham deutlich besser als beim FC Bayern
Nach einem verlorenen Jahr bei den Bayern hat sich Palhinha in London wieder gefangen. Der FCB hatte ihn 2024 für 51 Millionen Euro Ablöse vom FC Fulham verpflichtet, die Erwartungen in München konnte er allerdings überhaupt nicht erfüllen und spielte nur eine untergeordnete Rolle.
Im Sommer kehrte er daher nach nur einem Jahr an der Säbener Straße in die Premier League zurück, schloss sich per Leihe den Spurs an. Dort läuft es bisher viel besser, Palhinha steht meist in der Startelf und konnte schon häufig überzeugen. In bis dato 18 Einsätzen für Tottenham kam er auf vier Tore und zwei Assists, am Sonntagabend steht das Nordlondon-Derby gegen Arsenal an.
Bei Bayern läuft Palhinhas Vertrag zwar noch bis 2028, die Spurs haben jedoch für den kommenden Sommer eine Kaufoption. Dass sie den 30-Jährigen dann für 30 Millionen Euro fest verpflichten, gilt als wahrscheinlich.
Joao Palhinha: Seine bisherigen Leistungsdaten für Tottenham
- Einsätze: 18
- Einsatzminuten: 1276
- Tore: 4
- Assists: 2