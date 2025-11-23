"Es ist peinlich, wie Ex-Spieler manchmal reden": Transferflop des FC Bayern nutzt Cristiano Ronaldo, um sich gegen Kritik zu wehren

Carragher hatte Palhinha als TV-Experte bei Sky Sports nach dessen Auftritt bei Tottenhams 0:1-Niederlage gegen den FC Chelsea Anfang November die Qualität abgesprochen und zu langsames Spiel mit Ball bemängelt. "Man hat zu wenig Mut und Selbstvertrauen bei gewissen Spielern. Und teilweise fehlt es ihnen auch an den nötigen Fähigkeiten", sagte der ehemalige englische Nationalspieler.

Nun auf Carraghers Aussagen angesprochen, gab Palhinha zu: "Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht gesehen hätte, weil es mir ein paar Leute geschickt haben." Der 30-Jährige betonte dann jedoch: "Mir ist egal, was die Leute sagen. Wenn er (Carragher, d. Red.) schlecht über Ronaldo spricht, dann kann er über jeden schlecht reden. Manche Menschen brauchen das eben, im Fernsehen über andere zu sprechen. In meinem Leben geht es definitiv nicht darum."

Der Portugiese wurde dann in Richtung Carragher noch deutlicher: "Es ist peinlich, wie Ex-Spieler manchmal reden. Sie sprechen teilweise so, als wären sie selbst früher absolute Superstars gewesen. Er hätte sich mal mehr Spiele von mir bei Tottenham anschauen sollen. Ich finde ich spiele eine gute Saison."