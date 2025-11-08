Joao Palhinha war das große Missverständnis beim FC Bayern München in der vergangenen Saison. In Rekordzeit wurde der Portugiese vom ehemaligen Wunschspieler zum Mega-Flop. Im Sommer ging er auf Leihbasis zu Tottenham und hat dort womöglich eine Zukunft.
"Sehr zufrieden mit ihm": Wird der FC Bayern einen teuren Flop dauerhaft los?
Joao Palhinha: Leistungsträger und Torjäger bei den Spurs
Wirft man einen Blick auf die grundlegendsten Statistiken von Palhinha seit seinem Wechsel zu den Spurs, dann glaubt man gar nicht, dass der 30-jährige Portugiese jene "Holding Six" sein soll, die Ex-Bayern-Coach Thomas Tuchel einst in ihm sah.
17 Pflichtspieleinsätze, vier Tore, zwei Assists steht in seinem Zwischenzeugnis. Im Schnitt spielt Palhinha 70 Minuten unter Trainer Thomas Frank, in der Liga sind es fast 80 Minuten.
Zu behaupten, Palhinha würde aufblühen, ist nach einem mauen Jahr in München ist fast noch untertrieben.
Spurs-Coach Thomas Frank "sehr zufrieden" mit Bayern-Leihgabe
Man sei "very happy" mit Palhinha hat Frank nun auf der Pressekonferenz zum aktuellen Spieltag gesagt und zwar "in jeder Hinsicht".
Ob man Palhinha im kommenden Sommer 2026 verpflichten werde, wollte der Fragesteller wissen. Einer Antwort wich der dänische Coach noch aus, betonte aber ungefragt erneut, wie zufrieden man mit dem Neuzugang aus der Bundesliga sei.
"Was im Sommer sein wird, wird man im Sommer sehen", sagte Frank mit dem Anflug eines Schmunzelns. "Ich bin gerade seit drei Monaten hier und wir sind dabei, etwas aufzubauen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm."
- Getty Images
FC Bayern: Palhinha passt nicht ins System von Vincent Kompany
Ganz und gar nicht zufrieden war man in München mit Palhinha, wo der 50-Millionen-Einkauf vom FC Fulham von Tag eins an mit dem System von Trainer Vincent Kompany fremdelte. Ein Zustand, an dem sich nichts ändern sollte.
Insgesamt 25 Mal lief Palhinha im Bayern-Trikot auf. Die Minuten, die er dabei sammeln konnte, hat er in Tottenham jetzt schon übertroffen. Die Tore und Assists auch, denn bei den Bayern brachte er rein gar nichts aufs Scoresheet.
Kompanys Powerfußball war nichts für die "Holding Six" eher klassischen Zuschnitts, die Palhinha nun mal ist. Bei Bayern wirkte er oft zu behäbig, zu ungeschickt und irgendwann dann auch zu verunsichert.
Bayern hätte nichts gegen einen endgültigen Abschied von Joao Palhinha
Die Verunsicherung konnten ihm Frank und die neuen Mitspieler nehmen. Er habe "wieder Spaß". In München habe "nicht die Chancen bekommen, die ich verdient hatte", sagte er unlängst.
Die Bayern werden die Entwicklung des Leihspielers genau beobachten. Palhinha besitzt einen Vertrag beim Deutschen Rekordmeister bis 2028, das Leihgeschäft endet im Sommer 2026.
Die Spurs besitzen eine Kaufoption, die zwischen 25 und 30 Millionen Euro liegen soll. Macht Palhinha so weiter und bleibt Frank "very happy", dann dürften die Bayern in Person von Sportvorstand Max Eberl sicher auch nicht böse sein, wenn es zu einem Abschied vom einstigen Wunschspieler kommen sollte. Im Gegenteil.
Joao Palhinha: Wichtigste Stationen und Leistungsdaten
- Tottenham Hotspur: 17 Spiele | 4 Tore/2 Assists
- FC Bayern München: 25 | -/-
- FC Fulham: 79 | 8/1
- Sporting Lissabon: 95 | 7/-
- SC Braga: 76 | 6/3
- Nationalmannschaft Portugal: 37 | 2/1