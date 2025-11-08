"Sehr zufrieden mit ihm": Wird der FC Bayern einen teuren Flop dauerhaft los?

Wirft man einen Blick auf die grundlegendsten Statistiken von Palhinha seit seinem Wechsel zu den Spurs, dann glaubt man gar nicht, dass der 30-jährige Portugiese jene "Holding Six" sein soll, die Ex-Bayern-Coach Thomas Tuchel einst in ihm sah.

17 Pflichtspieleinsätze, vier Tore, zwei Assists steht in seinem Zwischenzeugnis. Im Schnitt spielt Palhinha 70 Minuten unter Trainer Thomas Frank, in der Liga sind es fast 80 Minuten.

Zu behaupten, Palhinha würde aufblühen, ist nach einem mauen Jahr in München ist fast noch untertrieben.