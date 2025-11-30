Florian Wirtz kehrt zurück, ein Superstar muss auf die Bank: Arne Slot erklärt seine Maßnahme beim FC Liverpool

Slot erklärte: "Hinter uns liegen vier Spiele in zehn Tagen. Ich habe viele gute Spieler zur Verfügung und heute habe ich mich für eine veränderte Aufstellung entschieden."

Weiter führte der Niederländer aus: "Manchmal ist Alex (Isak) auf der Bank, manchmal trifft es Florian (Wirtz). Es geht aber um die Spieler, die auf dem Rasen stehen. Ich entscheide, welche elf spielen. Ich habe mehr als elf gute Spieler und es ist nicht das erste Mal, dass ich mich entschieden habe, nicht mit Mo zu beginnen."