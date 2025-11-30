Englands kriselnder Meister FC Liverpool tritt beim wichtigen Premier-League-Spiel gegen West Ham United am Sonntagnachmittag ohne Superstar Mohamed Salah an. Trainer Arne Slot verzichtete auf den ägyptischen Rechtsaußen, spielte die Entscheidung aber kurz vor dem Anpfiff bei Sky Sports herunter.
Florian Wirtz kehrt zurück, ein Superstar muss auf die Bank: Arne Slot erklärt seine Maßnahme beim FC Liverpool
Slot erklärte: "Hinter uns liegen vier Spiele in zehn Tagen. Ich habe viele gute Spieler zur Verfügung und heute habe ich mich für eine veränderte Aufstellung entschieden."
Weiter führte der Niederländer aus: "Manchmal ist Alex (Isak) auf der Bank, manchmal trifft es Florian (Wirtz). Es geht aber um die Spieler, die auf dem Rasen stehen. Ich entscheide, welche elf spielen. Ich habe mehr als elf gute Spieler und es ist nicht das erste Mal, dass ich mich entschieden habe, nicht mit Mo zu beginnen."
- Getty Images Sport
Hamann fordert Bankplatz für Salah
Bemerkenswert ist die Entscheidung, den Torschützenkönig der Vorsaison draußen zu lassen, angesichts der Diskussionen der vergangenen Tage aber durchaus. Liverpool befindet sich in einem sportlichen Abwärtsstrudel und hat neun der letzten zwölf Pflichtspiele verloren. In einer schwachen Mannschaft ist auch Salah kein Lichtblick und mehrere Ex-Spieler und Experten forderten zuletzt, dass der 32-Jährige keinen Platz mehr in Liverpools Startformation haben sollte.
Sie begründeten das mehrheitlich mit der mangelnden Defensivarbeit des Angreifers. So nannte zum Beispiel Ex-Reds-Profi Dietmar Hamann Salahs Rückwärtsbewegung vor dem zweiten Gegentreffer gegen die PSV Eindhoven (1:4) am Dienstagabend "eine Schande". Weiter sagte der Champions-League-Gewinner von 2005: "Irgendwann kommt immer die Zeit, in der du Spieler fallen lassen musst. Slot muss jetzt eine Entscheidung treffen: Hält er zu Salah und wird entlassen, oder verzichtet er auf ihn und kann seinen Job behalten?"
Florian Wirtz kehrt zurück
Ähnlich wie Hamann äußerte sich vor wenigen Tagen ManUnited-Legende Wayne Rooney in der BBC: "Wenn ich Slot wäre, würde ich versuchen, eine große Entscheidung zu treffen, um Einfluss auf den Rest der Mannschaft zu nehmen. Salah hilft ihnen defensiv nicht. Ich bin sicher: Als einer der Neuzugänge, der auf der Bank sitzt und sieht, wie er nicht läuft ... Klar, er ist eine Klublegende und hat schon so viel für den Verein geleistet. Aber welche Message sendet das an einen Spieler auf der Bank aus? Was denkst du, wenn dein Mitspieler nicht nach hinten läuft und trotzdem immer startet?"
Einer der Neuzugänge, die am Sonntag ran dürfen, ist Wirtz. Der ehemalige Leverkusener kehrte nach überstandener Verletzungspause in die Startformation zurück und bekleidete in der offensiven Dreierreihe hinter Stürmer Alexander Isak die Position des Linksaußen. Salahs Platz auf der rechten Seite nimmt Cody Gakpo ein.
Die Bilanz des FC Liverpool in den letzten zwölf Pflichtspielen:
- Siege: 9
- Remis: 0
- Niederlagen: 12
- Torverhältnis: 14:24