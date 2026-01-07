Er will unbedingt zu Pep Guardiola! Manchester City macht wohl den mit Abstand teuersten Transfer des Winters perfekt

Semenyo, der am Mittwoch seinen 26. Geburtstag feiert, wurde bei keinem der englischen Spitzenklubs ausgebildet. Stattdessen schaffte der gebürtige Londoner beim Zweitligisten Bristol City den Sprung in den Profifußball und empfahl sich dort für einen Wechsel in die Premier League. Anfang des Jahres 2023 schlug Bournemouth zu, bei den Cherries spielte er sich dann in die Notizbücher der ganz großen Vereine des Landes.

In direkten Duellen konnte sich City dabei immer wieder unmittelbar von Semenyos Potenzial überzeugen. Beispielsweise im November 2024, als dem ghanaischen Nationalspieler beim überraschenden 2:1-Sieg von Bournemouth gegen die Guardiola-Elf ein Tor gelang.

Im Premier-League-Spiel gegen Tottenham am Mittwochabend wird Semenyo voraussichtlich nicht mehr im Kader von Bournemouth stehen, schließlich wartet tags darauf wohl der Medizincheck in Manchester. Bei City soll Semenyo der Offensive neue Impulse verleihen, am liebsten kommt er über den rechten Flügel. Er kann aber auch auf der anderen Seite eingesetzt werden oder im Sturmzentrum hin und wieder Erling Haaland entlasten.