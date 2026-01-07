Manchester City wird wohl demnächst die Verpflichtung von Offensivspieler Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth unter Dach und Fach bringen. Das berichten mehrere englische Medien und Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend.
Er will unbedingt zu Pep Guardiola! Manchester City macht wohl den mit Abstand teuersten Transfer des Winters perfekt
Antoine Semenyo will wohl unbedingt zu Pep Guardiola
Alle nötigen Schritte sollen bereits eingeleitet sein, damit Semenyo am Donnerstag seinen Medizincheck bei City absolvieren kann. Der 26-Jährige werde einen langfristigen Vertrag unterschreiben und kostet rund 75 Millionen Euro Ablöse. So hoch ist die Ausstiegsklausel, die in Semenyos noch bis 2030 datiertem Vertrag in Bournemouth verankert ist.
Auch vier anderen Schwergewichte der Premier League buhlten wohl um Semenyo, allen voran Citys Stadtrivale Manchester United und der FC Liverpool sollen sich in Stellung gebracht haben. Laut Romano gab Semenyos großer Wunsch, mit Citys Trainer Pep Guardiola zusammenzuarbeiten, letztlich aber den Ausschlag für die Skyblues.
Manchester City: Bei Semenyo war Eile geboten
Semenyo würde mit der 75 Millionen Euro schweren Ablöse zum weltweit teuersten Transfer des bisherigen Winterwechselfensters avancieren - und zwar mit Abstand. Bis dato war Brennan Johnson der teuerste Spieler dieses Winters, der für 40 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Crystal Palace wechselte.
Guardiola hatte sich bei einer Presskonferenz am Dienstag noch nichts zu der bevorstehenden Nachricht entlocken lassen: "Wir werden sehen, wie der Transfermarkt ausschaut und werden dann kreativ sein. Wir werden Lösungen finden", gab sich der City-Coach bedeckt. Bei Semenyo war allerdings Eile geboten, dessen Ausstiegsklausel ist nämlich nur noch bis zum 10. Januar gültig.
Antoine Semenyo ärgerte Manchester City mit Bournemouth
Semenyo, der am Mittwoch seinen 26. Geburtstag feiert, wurde bei keinem der englischen Spitzenklubs ausgebildet. Stattdessen schaffte der gebürtige Londoner beim Zweitligisten Bristol City den Sprung in den Profifußball und empfahl sich dort für einen Wechsel in die Premier League. Anfang des Jahres 2023 schlug Bournemouth zu, bei den Cherries spielte er sich dann in die Notizbücher der ganz großen Vereine des Landes.
In direkten Duellen konnte sich City dabei immer wieder unmittelbar von Semenyos Potenzial überzeugen. Beispielsweise im November 2024, als dem ghanaischen Nationalspieler beim überraschenden 2:1-Sieg von Bournemouth gegen die Guardiola-Elf ein Tor gelang.
Im Premier-League-Spiel gegen Tottenham am Mittwochabend wird Semenyo voraussichtlich nicht mehr im Kader von Bournemouth stehen, schließlich wartet tags darauf wohl der Medizincheck in Manchester. Bei City soll Semenyo der Offensive neue Impulse verleihen, am liebsten kommt er über den rechten Flügel. Er kann aber auch auf der anderen Seite eingesetzt werden oder im Sturmzentrum hin und wieder Erling Haaland entlasten.
Antoine Semenyo bald an der Spitze? Die 5 teuersten Transfers des bisherigen Winters
- Platz 1: Brennan Johnson (Tottenham zu Crystal Palace, 40 Millionen Euro)
- Platz 2: Taty Castellanos (Lazio Rom zu West Ham, 29 Millionen Euro)
- Platz 3: Pablo (Gil Vicente zu West Ham, 23 Millionen Euro)
- Platz 4: Rodrigo de Paul (Atletico Madrid zu Inter Miami, war bereits verliehen; 15 Millionen Euro)
- Platz 5: Luis Guilherme (West Ham zu Sporting Lissabon, 14 Millionen Euro)