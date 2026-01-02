"Muss aufpassen, was ich sage": Pep Guardiola ätzt gegen englischen TV-Sender

Semenyo hat in Bournemouth eine herausragende Entwicklung genommen und gehört im englischen Oberhaus zu den stärksten Offensivspielern in dieser Saison. Er sammelte in 19 Pflichtspielen bereits zwölf Scorerpunkte (neun Tore, drei Vorlagen).

Anfang Dezember war Semenyo vor allem bei Citys Lokalrivalen Manchester United als Neuzugang im Gespräch. Auch der FC Liverpool und Tottenham Hotspur sollen ein Auge auf ihn geworfen haben. In den vergangenen Tagen kristallisierte sich aber der Guardiola-Klub laut übereinstimmender Medienberichte als Favorit im Rennen um den 25 Jahre alten Nationalspieler Ghanas (32 Länderspiele) heraus.

Semenyos Vertag bei den Cherries läuft nach einer vorzeitigen Verlängerung im vergangenen Sommer noch bis 2030, allerdings soll darin eine Ausstiegsklausel verankert sein: Die festgeschriebene Ablöse soll bei 70 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro möglicher Boni liegen. Bournemouth hatte ihn im Januar 2023 für gut zehn Millionen Euro von Bristol City geholt.