Die Berater werden vor Ort schon erwartet! Manchester City steht bei 74-Millionen-Euro-Mann wohl kurz vor Transferhammer

Manchester City hat sich im Werben um Angreifer Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth gegen hochkarätige Konkurrenz wohl durchgesetzt. Das suggeriert ein Bericht aus England.
Informationen von Sky Sports zufolge werden die Berater von Semenyo bereits in Manchester erwartet, um die Vertragsverhandlungen abzuschließen. City nimmt demnach parallel dazu die Gespräche mit Bournemouth bezüglich der Ablösesumme auf. Bis zum 10. Januar besitzt der 25-Jährige angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet rund 74,5 Millionen Euro.
Die Gespräche sollen diese Woche voranschreiten, da City die Verpflichtung des Flügelspielers zum Beginn der Transferperiode am 1. Januar abschließen möchte. Das soll auch der Wunsch von Semenyo, dies soll er den Cherries mitgeteilt haben.
Manchester soll zudem der bislang einzige Verein gewesen sein, der Bournemouth bezüglich der Ausstiegsklausel kontaktiert hat. Auch Liverpool, Manchester United, Tottenham und Chelsea sollen Gerüchten zufolge zuletzt an Semenyo interessiert gewesen sein.
Die Blues entschieden sich laut des Berichts jedoch nach einer Anfrage, die Angelegenheit nicht weiter zu verfolgen. Auch die Spurs wandte sich anderen Zielen zu.
ManCity könnte sofort auf Semenyo zugreifen
Semenyo machte sich einst bei Bristol City in der zweiten englischen Liga einen Namen, wechselte Anfang 2023 dann für rund zehn Millionen Euro Ablöse nach Bournemouth. Bei den Cherries avancierte der gebürtige Londoner zu einem der interessantesten Offensivspieler der Premier League und liefert auch diese Saison bisher wieder ab.
Aktuell steht Semenyo in 2025/26 bei acht Toren und drei Assists in 17 Ligaspielen. Nach einem zwischenzeitlichen Durchhänger mit sieben Partien ohne Scorerpunkt gelangen ihm zuletzt wieder Treffer. Semenyos Vertrag in Bournemouth läuft noch bis 2030, erst vergangenen Sommer hatte er beim Tabellen-15. der Premier League verlängert.
Da sich Ghana für den Afrika-Cup in Marokko nicht qualifiziert hat, könnte City bei einem Transfer sofort auf Semenyo zurückgreifen. Semenyo könnte bei City die Torlast künftig mit Erling Haaland teilen, der bisher 19 der 43 Ligatore der Skyblues erzielt hat.
Bei der WM im kommenden Sommer sind die Ghanaer aber dabei, beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada will auch Semenyo für Furore sorgen. In der Gruppenphase trifft die von Ex-Bundesligaprofi Otto Addo trainierte Mannschaft auf Panama, England und Kroatien.
Semenyo unterschrieb erst kürzlich bis 2030
Vor sechs Monaten sah es noch nicht so aus, als würde Semenyo den Verein verlassen. Nach seiner Vertragsverlängerung äußerte er sich sehr positiv über den Verein: "Ich habe mich in diesem Verein sowohl auf als auch neben dem Platz enorm weiterentwickelt und bin sehr glücklich, dass ich unterschrieben habe. Von den Fans über die Mitarbeiter bis hin zu meinen Teamkollegen - ich kann die Menschen rund um den Verein gar nicht genug loben."
Tiago Pinto, Geschäftsführer Profifußball bei Bournemouth, fügte hinzu, dass Semenyo "entscheidend" für den Fortschritt des Klubs von der Südküste gewesen und ein "wichtiges Mitglied" ihres laufenden Projekts sei.
Antoine Semenyo im Steckbrief
- Geburtsdatum: 7. Januar 2000
- Alter: 25
- Geburtsort: London
- Verein: AFC Bournemouth
- Vertrag bis: 30. Juni 2030
- Premier-League-Spiele: 98
- Premier-League-Tore: 29
- Nationalspieler: Ghana (32 Länderspiele)