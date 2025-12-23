FC Liverpool bestätigt Horror-Verletzung bei Alexander Isak: 74 Millionen Euro teurer Ersatz geplant?

Der FC Liverpool hat die schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Alexander Isak hat sich beim 2:1-Sieg gegen die Tottenham Hotspur in der Premier League eine Verletzung am Knöchel sowie einen Wadenbeinbruch zugezogen, wie die Reds am Montag mitteilten. Angeblich soll die Suche nach einem Ersatz schon begonnen haben. Bei ihrer vermeintlichen Wunschlösung müssten die Reds erneut tief in die Tasche greifen - oder eine Rückholaktion forcieren.
FC Liverpool bestätigt Horror-Verletzung bei Alexander Isak
Am Samstag hatte Isak gegen die Spurs nach dem ersten offiziellen Assist von Florian Wirtz in der Premier League zur 1:0-Führung getroffen. Sein Tor konnte der Schwede jedoch nicht bejubeln und musste gestützt den Platz verlassen. Micky van de Veen hatte ihn bei seinem Abschluss unsanft von den Beinen geholt.
Nachdem schon spekuliert worden war, dass sich der Angreifer schlimmer verletzt haben könnte, folgte am Montag die Bestätigung der Reds: Isak hat sich am Knöchel verletzt und zudem das Wadenbein gebrochen. Die notwendige Operation ist schon zuvor durchgeführt worden.
Die Reds wollten ein vermutetes Saison-Aus ihres Neuzugangs noch nicht bestätigen. In der Mitteilung des amtierenden englischen Meisters heißt es nur: "Isaks Reha wird nun im AXA Training Center fortgesetzt, wobei noch kein Zeitplan für seine Rückkehr festgelegt wurde."
Wer zieht die Ausstiegsklausel: Auch City und United an Wunschlösung dran
Da Isak jedoch nicht allzu schnell sein Comeback auf dem Platz feiern wird, ist Liverpool auf offensiven Ersatz angewiesen. The Athletic zufolge sollen die Reds bereits vorher geplant haben, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Da der viel diskutierte Mohammed Salah und auch Cody Gakpo zu selten vollends überzeugten, sieht Trainer Arne Slot an der Anfield Road Nachholbedarf im Angriff.
Als Option gilt angeblich Harvey Elliot. Der 22-Jährige ist aktuell zwar an Aston Villa ausgeliehen, kommt dort aber nur zu wenigen Einsätzen. Wettbewerbsübergreifend stand er in der laufenden Spielzeit erst in sieben Pflichtspielen insgesamt 174 Minuten auf dem Platz. Ein magerer Treffer gelang dem Offensivspieler bisher erst.
Ein Abbruch der Leihe könnte für alle drei Parteien eine sinnvolle Lösung sein. Schließlich müsste Villa aufgrund einer Klausel angeblich Elliot für 40 Millionen Euro fest verpflichten, sollte dieser in zehn Spielen zum Einsatz kommen. Aktuell versucht Coach Unai Emery dies anscheinend zu verhindern: Elliot stand letztmals Anfang November im Spieltagskader.
Deutlich besser läuft es für Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth. In der Premier League steht er nach 16 Partien bei acht Treffern und drei Vorlagen. Laut The Athletic wird auch er in Liverpool gehandelt. Der Rechtsaußen hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel und wäre für rund 74 Millionen Euro zu haben.
Liverpool hatte schon im Sommer bewiesen, dass hohen Ablösesummen kein Problem sind. Fast 500 Millionen Euro wurden in dieser Saison bereits für Transfers in die Hand genommen. Bei Semenyo droht allerdings Konkurrenz aus der Premier League: Auch Manchester United und Manchester City wollen ihn aus Bournemouth loseisen.
Bitterer Start für Isak bei Liverpool
Für Isak selbst ist die neue drohende Konkurrenz eine weitere bittere Nachricht nach seiner Verletzung - und einem enttäuschenden Saisonstart. Im Sommer war der Angreifer für eine vereinsinterne Rekordsumme von 145 Millionen Euro an die Anfield Road gewechselt, nachhaltig durchgesetzt hat er sich noch nicht. Sein schmerzhafter Treffer gegen die Spurs war erst sein drittes Tor im 16. Pflichtspiel.
Durch den Sieg konnte sich die Reds immerhin über teuer erkaufte drei Punkte freuen und sind mittlerweile seit fünf Ligapartien ungeschlagen. Aufgrund der zwischenzeitlichen Krise beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal dennoch schon zehn Punkte.
