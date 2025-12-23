FC Liverpool bestätigt Horror-Verletzung bei Alexander Isak: 74 Millionen Euro teurer Ersatz geplant?

Da Isak jedoch nicht allzu schnell sein Comeback auf dem Platz feiern wird, ist Liverpool auf offensiven Ersatz angewiesen. The Athletic zufolge sollen die Reds bereits vorher geplant haben, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Da der viel diskutierte Mohammed Salah und auch Cody Gakpo zu selten vollends überzeugten, sieht Trainer Arne Slot an der Anfield Road Nachholbedarf im Angriff.

Als Option gilt angeblich Harvey Elliot. Der 22-Jährige ist aktuell zwar an Aston Villa ausgeliehen, kommt dort aber nur zu wenigen Einsätzen. Wettbewerbsübergreifend stand er in der laufenden Spielzeit erst in sieben Pflichtspielen insgesamt 174 Minuten auf dem Platz. Ein magerer Treffer gelang dem Offensivspieler bisher erst.

Ein Abbruch der Leihe könnte für alle drei Parteien eine sinnvolle Lösung sein. Schließlich müsste Villa aufgrund einer Klausel angeblich Elliot für 40 Millionen Euro fest verpflichten, sollte dieser in zehn Spielen zum Einsatz kommen. Aktuell versucht Coach Unai Emery dies anscheinend zu verhindern: Elliot stand letztmals Anfang November im Spieltagskader.

Deutlich besser läuft es für Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth. In der Premier League steht er nach 16 Partien bei acht Treffern und drei Vorlagen. Laut The Athletic wird auch er in Liverpool gehandelt. Der Rechtsaußen hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel und wäre für rund 74 Millionen Euro zu haben.

Liverpool hatte schon im Sommer bewiesen, dass hohen Ablösesummen kein Problem sind. Fast 500 Millionen Euro wurden in dieser Saison bereits für Transfers in die Hand genommen. Bei Semenyo droht allerdings Konkurrenz aus der Premier League: Auch Manchester United und Manchester City wollen ihn aus Bournemouth loseisen.