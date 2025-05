"Es ist enttäuschend": Warum Sergio Ramos in Mexiko ein bitteres Karriereende droht

Sergio Ramos wollte in einer neuen Liga noch einmal glänzen - doch das ging gewaltig schief. Eine Chance zur Rehabilitation hat er noch.

Dieser Deal sollte ein echtes Statement sein: Im Januar unterschrieb Sergio Ramos einen Einjahresvertrag bei Monterrey CF in Mexiko. "Ich bin sehr glücklich und will bei diesem ambitionierten Projekt sofort loslegen", sagte der Spanier bei seiner Vorstellung, die 33.000 Anhänger des Vereins live im Stadion mitverfolgten. Vier Monate später ist wohl niemand in Monterrey mehr glücklich - weder die Klub-Bosse, die Fans, noch Ramos selbst. Wie in vielen Fällen, wenn erst das Wort "Projekt" fällt, fällt danach alles in sich zusammen. So auch bei den Rayados in Monterrey.