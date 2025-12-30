Der 19-jährige Julien Duranville von Borussia Dortmund gilt als großes Talent, hat aber unter Trainer Niko Kovac einen schweren Stand. Warum dies so ist, will nun offenbar die Sport Bild in Erfahrung gebracht haben.
Er spielt trotz Ballon-d'Or-Verheißungen kaum eine Rolle! Interne Gründe für Außenseiterrolle von BVB-Youngster wohl bekannt
Dort heißt es, dass der Klub Duranvilles Reservistendasein spielt unter Kovac intern damit begründet, dass sowohl seine Trainingsleistungen als auch seine Auftritte in der U23-Mannschaft "zu schlecht" seien, wie es heißt.
Offensichtlich ist daher auch die Geduld des 19-Jährigen erschöpft: Kürzlich trennte er sich von seinem bisherigen Berater und sucht nun nach einem neuen Vertreter, um seine Karriere weiter voranzubringen.
- Getty Images
Duranville soll zu spät zum Training gekommen sein
Duranville wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, kam in dieser Saison noch überhaupt nicht in der Bundesliga zum Einsatz, sondern spielte lediglich zweimal für das U23-Team in der Regionalliga West.
Zuletzt nahm ihn Kovac, ebenso wie Cole Campbell, trotz freier Plätze aus disziplinarischen Gründen nicht mit in den Kader für das Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Duranville soll zu spät zum Training gekommen sein. Während Campbell anschließend gegen Gladbach zumindest im Kader stand, zählte Duranville erneut nicht zum Aufgebot.
Duranville: Hartes Urteil von Kovac
Duranville wechselte vor knapp drei Jahren für die stattliche Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht nach Dortmund. Auf die Journalistenfrage, warum Duranville nicht im Kader gestanden habe, fällte Trainer Kovac zuletzt ein hartes Urteil: "Wir sind beim BVB und beim BVB sind richtig gute Spieler unterwegs. Das ist er auch, aber die anderen sind besser", sagte der Coach.
Bayern-Trainer Vincent Kompany machte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, großer Fan des Belgiers zu sein und prognostizierte seinem Landsmann sogar eine Ballon-d'Or-Karriere. "Und noch einen habe ich für euch: Duranville. Kein Druck", antwortete Kompany im Januar 2023 auf die Frage nach möglichen künftigen Gewinnern des prestigeträchtigen Titels des Weltfußballers.
Kompanys Bewunderung für Duranville kommt nicht von ungefähr. Die beiden kennen sich nämlich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Anderlecht, den Kompany von Juli 2019 bis Juni 2022 trainierte. Mit nur 16 Jahren feierte Duranville unter Kompany sein Profidebüt für den belgischen Rekordmeister.
- Getty
Wie geht es weiter mit Duranville?
Wie geht es nun weiter mit Duranville? Nachdem die Ruhr Nachrichten zuletzt berichtet hatten, dass ein Vorstoß von Werder Bremen trotz grundsätzlichen Interesses eher unwahrscheinlich sei, sagte auch Borussia Mönchengladbach zuletzt ab.
"Ne! Ein interessanter Spieler, aber nicht für die Borussia", antwortete Sportdirektor Rouven Schröder vor dem Freitagabendspiel zwischen Dortmund und Gladbach bei Sky auf die Frage nach einem möglichen Wechsel. Die Borussia vom Niederrhein galt zuletzt neben Ex-Klub Anderlecht als ein Kandidat für einen Wintertransfer.
Julien Duranville: Seine bisherige Nationalmannschaftskarriere für Belgien
- U16: 12 Einsätze, 2 Tore
- U19: 2 Einsätze, 0 Tore
- U21: 4 Einsätze, 1 Tor
- A-Nationalmannschaft: 2 Einsätze, 0 Tore
- Debüt: 6. September 2024 (Nations League gegen Israel, 3:1)