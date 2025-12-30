Er spielt trotz Ballon-d'Or-Verheißungen kaum eine Rolle! Interne Gründe für Außenseiterrolle von BVB-Youngster wohl bekannt

Duranville wechselte vor knapp drei Jahren für die stattliche Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht nach Dortmund. Auf die Journalistenfrage, warum Duranville nicht im Kader gestanden habe, fällte Trainer Kovac zuletzt ein hartes Urteil: "Wir sind beim BVB und beim BVB sind richtig gute Spieler unterwegs. Das ist er auch, aber die anderen sind besser", sagte der Coach.

Bayern-Trainer Vincent Kompany machte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, großer Fan des Belgiers zu sein und prognostizierte seinem Landsmann sogar eine Ballon-d'Or-Karriere. "Und noch einen habe ich für euch: Duranville. Kein Druck", antwortete Kompany im Januar 2023 auf die Frage nach möglichen künftigen Gewinnern des prestigeträchtigen Titels des Weltfußballers.

Kompanys Bewunderung für Duranville kommt nicht von ungefähr. Die beiden kennen sich nämlich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Anderlecht, den Kompany von Juli 2019 bis Juni 2022 trainierte. Mit nur 16 Jahren feierte Duranville unter Kompany sein Profidebüt für den belgischen Rekordmeister.