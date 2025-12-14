"Lustloses Auftreten" und zu spät zum Training gekommen! Niko Kovac sortiert BVB-Duo aus

Der hochtalentierte Duranville war im Januar 2023 für 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht zu Borussia Dortmund gewechselt, konnte sich - auch aufgrund zahlreicher Verletzungen - jedoch nie nachhaltig durchsetzen und kam zuletzt nur in der zweiten Mannschaft zu regelmäßiger Spielpraxis. Die Zeichen stehen nun auf Abschied. Laut eines jüngsten Sky-Berichts plant der BVB, Duranville im Winter zu verleihen. Demnach soll er bereits Borussia Mönchengladbach angeboten worden sein, die jedoch wohl abgesagt haben.

Auch bei Campbell deutet vieles darauf hin, dass sich die Wege bald trennen werden. Während der im Sommer noch einen Wechsel des US-Talents zum VfB Stuttgart blockiert hatte, wird ihm diesmal wohl kein Hindernis in den Weg gelegt.

Laut Het Laatste Nieuws aus Belgien steht Campbell vor einem Wechsel zum FC Brügge, für den eine Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro im Raum steht. Der BVB habe demnach den Glauben an einen Durchbruch verloren, während Campbell angesichts der nicht eingehaltenen Versprechen auf einen dauerhaften Standortwechsel poche. Als weitere Interessenten gelten die SV Elversberg aus der 2. Bundesliga sowie Brügges Ligakonkurrent RSC Anderlecht.

Campbell wechselte 2022 vom isländischen Klub Breidablik zur U19 des BVB, bestritt seitdem aber nur sieben Spiele und 91 Minuten für die Westfalen. Duranville kommt immerhin auf 27 Einsätze für die Profis, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen.