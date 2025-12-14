Obwohl im Spieltagskader von Borussia Dortmund noch zwei Plätze frei wären, verzichtet Trainer Niko Kovac beim Bundesligaduell gegen den SC Freiburg am Sonntag freiwillig auf Julien Duranville und Cole Campbell. Wie der kicker und Sport1 übereinstimmendberichten, hat das disziplinarische Gründe.
"Lustloses Auftreten" und zu spät zum Training gekommen! Niko Kovac sortiert BVB-Duo aus
Demnach kam Duranville (19) am Samstag verspätet zum Abschlusstraining und zeigte insgesamt ein lustloses Auftreten. Ähnliches berichten kicker und Sport1 auch über Campbell (19): Statt angesichts der vielen Ausfälle - Aaron Anselmino, Marcel Sabitzer, Waldemar Anton und Julian Brandt fehlen verletzt bzw. angeschlagen - Eigenwerbung zu betreiben, soll er sich in den vergangenen Wochen im Training hängengelassen haben.
Duranvilles Fehltritt hat seine ohnehin schon prekäre Lage beim BVB weiter verschärft. Unter Kovac hat er einen schweren Stand. Das machte der 54-Jährige zuletzt selbst deutlich. Auf die Frage, warum Duranville beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht im Kader war, fiel Kovacs Urteil eindeutig aus: "Wir sind beim BVB und beim BVB sind richtig gute Spieler unterwegs. Das ist er auch, aber die anderen sind besser."
Abnehmer für Duranville wohl schwer zu finden
Der hochtalentierte Duranville war im Januar 2023 für 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht zu Borussia Dortmund gewechselt, konnte sich - auch aufgrund zahlreicher Verletzungen - jedoch nie nachhaltig durchsetzen und kam zuletzt nur in der zweiten Mannschaft zu regelmäßiger Spielpraxis. Die Zeichen stehen nun auf Abschied. Laut eines jüngsten Sky-Berichts plant der BVB, Duranville im Winter zu verleihen. Demnach soll er bereits Borussia Mönchengladbach angeboten worden sein, die jedoch wohl abgesagt haben.
Auch bei Campbell deutet vieles darauf hin, dass sich die Wege bald trennen werden. Während der im Sommer noch einen Wechsel des US-Talents zum VfB Stuttgart blockiert hatte, wird ihm diesmal wohl kein Hindernis in den Weg gelegt.
Laut Het Laatste Nieuws aus Belgien steht Campbell vor einem Wechsel zum FC Brügge, für den eine Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro im Raum steht. Der BVB habe demnach den Glauben an einen Durchbruch verloren, während Campbell angesichts der nicht eingehaltenen Versprechen auf einen dauerhaften Standortwechsel poche. Als weitere Interessenten gelten die SV Elversberg aus der 2. Bundesliga sowie Brügges Ligakonkurrent RSC Anderlecht.
Campbell wechselte 2022 vom isländischen Klub Breidablik zur U19 des BVB, bestritt seitdem aber nur sieben Spiele und 91 Minuten für die Westfalen. Duranville kommt immerhin auf 27 Einsätze für die Profis, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen.
Julien Duranville und Cole Campbell: Die Leistungsdaten in der Saison 2025/26
Julien Duranville:
- Klub-WM: 2 Spiele, 0 Tore, 0 Vorlagen, 50 Einsatzminuten
- Regionalliga West: 2 Spiele, 0 Tore, 1 Vorlage, 124 Einsatzminuten
Cole Campbell:
- Bundesliga: 1 Spiel, 0 Tore, 0 Vorlagen, 16 Einsatzminuten
- Regionalliga West: 2 Spiele, 0 Tore, 2 Vorlagen, 173 Einsatzminuten