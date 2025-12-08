"Die anderen sind besser!" Niko Kovac fällt vernichtendes Urteil über das größte Talent des BVB

Als Kompany, der einst mit Duranville beim RSC Anderlecht zusammengearbeitet hatte, nach kommenden Ballon d'Or-Gewinnern gefragt wurde und er die üblichen Verdächtigen aufgezählt hatte, sagte er bierernst: "Und noch einen habe ich für euch: Duranville. Kein Druck."

Fast drei Jahre ist diese Aussage nun schon her. Und gut gealtert ist sie keineswegs. Auf ein bemerkenswertes Bundesliga-Debüt ausgerechnet beim dramatisch vergeigten Saisonfinale gegen Mainz folgten für Duranville nur noch 26 weitere Pflichtspiele für die BVB-Profis. Mittlerweile verpasste er aufgrund diverser und teils schwerer Verletzungen 83 Pflichtspiele für den BVB und die belgische Nationalmannschaft, für die er im September 2024 debütierte.

Nachdem er zumindest in der vergangenen Saison größtenteils gesund war, folgte bei der Klub-WM der nächste heftige Rückschlag: Schultereckgelenksprengung, OP und wieder war Duranville lange zum Zusehen verdammt. Und das ist er auch Wochen seit seiner Rückkehr aus dem Krankenstand. Denn obwohl er seit Anfang November wieder genesen ist und erste Spiele für die U23 in der Regionalliga West absolvierte, fehlt sein Name mittlerweile stets auf dem Spielberichtsbogen - sowohl auf dem der Profis, als auch auf dem der viertklassigen BVB-Reserve.