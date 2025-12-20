Wie geht es weiter mit Julien Duranville? Nachdem die Ruhr Nachrichten zuletzt berichtet hatten, dass ein Vorstoß von Werder Bremen trotz grundsätzlichen Interesses eher unwahrscheinlich sei, ist ein weiterer Bundesligist noch weiter entfernt von einer Verpflichtung.
"Ein interessanter Spieler, aber ...": Borussia Mönchengladbach dementiert Interesse an BVB-Talent
BVB: Gladbach hat kein Interesse an Julien Duranville
"Ne! Ein interessanter Spieler, aber nicht für die Borussia", antwortete Rouven Schröder, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, vor dem Freitagabendspiel zwischen Borussia Dortmund und Gladbach bei Sky auf die Frage nach einem möglichen BMG-Wechsel. Die Borussia vom Niederrhein galt zuletzt neben Ex-Klub RSC Anderlecht als ein Kandidat für einen Wintertransfer.
Julien Duranvilles Durchbruch blieb beim BVB bisher aus
Der 19-jährige Duranville gilt als großes Talent, hat aber unter Trainer Niko Kovac einen schweren Stand. Er wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, kam in dieser Saison noch überhaupt nicht in der Bundesliga zum Einsatz, sondern spielte lediglich zweimal für das U23-Team in der Regionalliga West. Dem Vernehmen nach will der BVB Duranville im Winter verleihen.
Zuletzt nahm ihn Kovac, ebenso wie Cole Campbell, trotz freier Plätze aus disziplinarischen Gründen nicht mit in den Kader für das Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Duranville soll zu spät zum Training gekommen sein. Während Campbell gegen Gladbach zumindest im Kader stand, zählte Duranville erneut nicht zum Aufgebot.
Julien Duranville: Seine bisherige Nationalmannschaftskarriere für Belgien
U16
- 12 Einsätze
- 2 Tore
U19
- 2 Einsätze
- 0 Tore
U21
- 4 Einsätze
- 1 Tor
A-Nationalmannschaft
- 2 Einsätze
- Debüt: 6. September 2024 (Nations League gegen Israel, 3:1)