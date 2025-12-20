"Ein interessanter Spieler, aber ...": Borussia Mönchengladbach dementiert Interesse an BVB-Talent

Der 19-jährige Duranville gilt als großes Talent, hat aber unter Trainer Niko Kovac einen schweren Stand. Er wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, kam in dieser Saison noch überhaupt nicht in der Bundesliga zum Einsatz, sondern spielte lediglich zweimal für das U23-Team in der Regionalliga West. Dem Vernehmen nach will der BVB Duranville im Winter verleihen.

Zuletzt nahm ihn Kovac, ebenso wie Cole Campbell, trotz freier Plätze aus disziplinarischen Gründen nicht mit in den Kader für das Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Duranville soll zu spät zum Training gekommen sein. Während Campbell gegen Gladbach zumindest im Kader stand, zählte Duranville erneut nicht zum Aufgebot.