"Er spielt seit zehn, elf Monaten Mist": Ex-Profi des FC Liverpool zerlegt Mohamed Salah

Hamann hat eine ganz andere Sicht. "Er spielt seit zehn, elf Monaten Mist", so der deutsche Ex-Nationalspieler: "Es gab genug Möglichkeiten, ihn auf die Bank zu setzen. Bis vor zwei Wochen hat der Trainer ihn aufgestellt und ihm das Vertrauen gegeben. Dann ging es nicht mehr anders. Liverpool steht massiv unter Druck. Es läuft überhaupt nicht und dann fällt Salah nichts Besseres ein, nach einem Spiel, in dem man in letzter Minute den Ausgleich kassiert, sich hinzustellen und sich über seine persönliche Situation zu beklagen."

Für Hamann ist klar, dass der von Salah eingeschlagene Weg völlig falsch war: "Wenn du ein Problem hast, geh zum Trainer. Ich habe dafür kein Verständnis. Er ist einer der größten Liverpool-Spieler der Geschichte, keine Frage, aber er hat sich damit viel kaputt gemacht, seine eigenen Interessen über die des Vereins zu stellen."

Liverpool reagierte Anfang der Woche, indem Salah aus dem Kader für das Champions-League-Spiel bei Vorjahresfinalist Inter Mailand (1:0) gestrichen wurde. Für das Ligaspiel gegen Brighton & Hove Albion am Samstag an der Anfield Road wird er allerdings laut übereinstimmender Medienberichte nach einem Gespräch mit Slot am Freitagmorgen wieder berücksichtig. Es wäre Salahs letzter Auftritt im Liverpool-Trikot in diesem Jahr, denn anschließend nimmt er mit der ägyptischen Nationalmannschaft am Afrika Cup in Marokko teil.