Dietmar Hamann (52) hat Starstürmer Mohamed Salah (33) vom FC Liverpool scharf kritisiert. Der ehemalige Reds-Mittelfeldspieler fand nicht nur deutliche Worte zum aufsehenerregenden Interview des Ägypters vor knapp einer Woche, sondern auch zu dessen Leistungen in der jüngeren Vergangenheit.
"Er spielt seit zehn, elf Monaten Mist": Ex-Profi des FC Liverpool zerlegt Mohamed Salah
In der Sky-Sendung 'Triple - der Hagedorn-Fussballtalk' urteilte Hamann: "Ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal im Liverpool-Trikot sehen. Er fährt demnächst zum Afrika-Cup und ich bin der Meinung, dass seine Zeit in Liverpool vorbei ist."
Grund sind die Aussagen Salahs nach dem 3:3 des englischen Meisters am vergangenen Wochenende gegen Leeds United. Nachdem er zum dritten Mal in Folge auf der Bank gesessen hatte, attackierte Salah Trainer Arne Slot und den Klub mit deutlichen Worten. Unter anderem wetterte der Angreifer, er fühle sich, als sei er "unter den Bus geworfen" worden und habe den Eindruck, als wolle ihn "jemand nicht mehr im Verein" haben.
- Getty Images Sport
Hamann: Salah "hat sich damit viel kaputt gemacht"
Hamann hat eine ganz andere Sicht. "Er spielt seit zehn, elf Monaten Mist", so der deutsche Ex-Nationalspieler: "Es gab genug Möglichkeiten, ihn auf die Bank zu setzen. Bis vor zwei Wochen hat der Trainer ihn aufgestellt und ihm das Vertrauen gegeben. Dann ging es nicht mehr anders. Liverpool steht massiv unter Druck. Es läuft überhaupt nicht und dann fällt Salah nichts Besseres ein, nach einem Spiel, in dem man in letzter Minute den Ausgleich kassiert, sich hinzustellen und sich über seine persönliche Situation zu beklagen."
Für Hamann ist klar, dass der von Salah eingeschlagene Weg völlig falsch war: "Wenn du ein Problem hast, geh zum Trainer. Ich habe dafür kein Verständnis. Er ist einer der größten Liverpool-Spieler der Geschichte, keine Frage, aber er hat sich damit viel kaputt gemacht, seine eigenen Interessen über die des Vereins zu stellen."
Liverpool reagierte Anfang der Woche, indem Salah aus dem Kader für das Champions-League-Spiel bei Vorjahresfinalist Inter Mailand (1:0) gestrichen wurde. Für das Ligaspiel gegen Brighton & Hove Albion am Samstag an der Anfield Road wird er allerdings laut übereinstimmender Medienberichte nach einem Gespräch mit Slot am Freitagmorgen wieder berücksichtig. Es wäre Salahs letzter Auftritt im Liverpool-Trikot in diesem Jahr, denn anschließend nimmt er mit der ägyptischen Nationalmannschaft am Afrika Cup in Marokko teil.
Salah steht in Liverpool bis 2027 unter Vertrag
Seinen letzten Auftritt für Liverpool hatte Salah am 3. Dezember während des 1:1 gegen den FC Sunderland, als er 26 Minuten vor Schluss eingewechselt wurde. Sein letzter Startelfeinsatz datiert vom 26. November (1:4 gegen PSV in der Champions League).
Salah steht nach seiner Vertragsverlängerung im April dieses Jahres noch bis 2027 beim Tabellenzehnten der Premier League unter Vertrag. Ob er diesen erfüllt, ist fraglicher denn je. Jedenfalls nehmen die Spekulationen um einen Transfer im Januar Fahrt auf. Vor allem die Saudi Pro League wird als mögliches Ziel genannt. Ligachef Omar Mugharbel brachte sich jedenfalls schonmal in Stellung und verkündete in der Tageszeitung Asharq Al-Awsat, Salah sei in seiner Liga "willkommen".
- Getty Images
Mohamed Salahs Zeit beim FC Liverpool in Zahlen:
- Spiele: 420
- Tore: 250
- Assists: 116
- Gelbe Karten: 13
- Titel: 9